معدوم سازی۳۷تن موادغذایی فاسد/هشدار در مورد کاهش سن ازدواج دختران

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بناب ضمن اعلام این خبر به مشکل فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه مسکن مهر نیز بدون مطالعه در این شهرک احداث شده، علاوه بر مشکل فاضلاب در سایر بخش ها نیز دارای مشکلات فراوانی است و دولت خود را موظف به تکمیل نواقصات مسکن مهر می داند.

وی افزود: تکمیل فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) بناب در حال اجراست و حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود سیستم فاضلاب این شهرک ظرف ۳ ماه آینده به شبکه فاضلاب شهری متصل شود.

رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی بناب سپس با اشاره به اینکه به علت عدم برنامه ریزی مسئولان امور آب ۲۰۰ لیتر آب در ثانیه در تصفیه خانه فاضلاب این شهر هدر می رود؛ اذعان کرد: علیرغم اینکه با این میزان آب می توان قسمتی از آب مورد نیاز بخش صنایع را تأمین کرد ولی صحیح مدیریت نمی شود.

رفیعی در مورد آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی و صیفی جات این شهرستان با فاضلاب هشدار داد و از اعضای کارگروه خواست ضمن بررسی محل های مختلف، در صورت بروز چنین اتفاقی نسبت به تخریب این مزارع اقدام کنند.

ضرورت حل مشکل فاضلاب شهرک ولی عصر بناب

این گزارش حاکی است، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب نیز در این نشست با اشاره به مشکل فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) گفت: متأسفانه هر لحظه احتمال بروز فاجعه انسانی در این شهرک وجود دارد و ساکنان این شهرک در شرایط فلاکت باری زندگی می کنند.

هوشنگ شریفی افزود: علیرغم گذشت چندین سال از سکونت اهالی در این شهرک هیچ اقدام اساسی برای حل مشکل فاضلاب آن صورت نگرفته است و در بازدیدی که اخیراً به همراه برخی از اعضای کارگروه از این شهرک داشتیم، من شخصاً شرمنده مردم شدم.

وی سپس با بررسی مصوبات جلسه قبلی کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تصریح کرد: تا کنون اقدام خاصی در مورد اتلاف سگ های ولگرد در سطح روستاهای شهرستان را شاهد نبوده ایم و ساکنان روستاها گلایه های زیادی در این ارتباط دارند که انتظار داریم در اجرای این مصوبه مسئولان امر تسریع نمایند.

این مسئول امور بهداشتی و درمانی شهرستان بناب همچنین با اذعان به اینکه اقدامات مؤثری با همکاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی در سطح شهرستان صورت گرفته است؛ گفت: پاکسازی بستر رودخانه صوفی چای از ضروریات بوده و متأسفانه بجای آنکه آب در این رودخانه جاری باشد، انواع آشغال جریان دارد و نیروی انسانی به تنهایی قادر به پاکسازی آن نیست و جا دارد مسئولان محترم راهداری در این ارتباط همکاری لازم را بعمل آورند.

سمپاشی ۱۰۷ هزار مترمربع محل نگهداری دام برای مبارزه با بیماری «تب کنگو»

بنابراین گزارش، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب نیز در ادامه این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد اداره متبوع در جریان سال ۹۶ اظهار کرد: طی این مدت ۵ مرکز غیرمجاز جمع آوری شیر و قصابی پلمپ شدند.

عبدالرضا حنیفی افزود: طی این مدت همچنین ۵۰ پرونده تخلف به دادستانی ارجاع شده است.

به گفته وی، طی همین مدت بیش از ۳۷ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی کشف و معدوم شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بناب سپس با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این اداره تصریح کرد: علیرغم کمبود نیرو در جریان بیماری آنفولانزای مرغی که گریبانگیر مرغداری های شهرستان شده بود، یک هزار و ۲۰۰ تن مرغ، ۳۸ تن تخم مرغ و ۲۲۷ تن نهاده های دامی معدوم شد.

حنیفی با بیان اینکه تمامی کشتارها در کشتارگاه صنعتی بناب به صورت کاملاً بهداشتی و رعایت موازین دینی انجام می شود؛ خاطرنشان کرد: مبارزه با بیماری تب کنگو در سطح شهرستان آغاز شده و این بیماری معمولاً در بین حیوانات اهلی شایع می شود و اداره دامپزشکی بناب ۱۰۷ هزار مترمربع جایگاه و محل های نگهداری دام را در سطح شهرستان سمپاشی کرده است.

۴۳۴ مورد ازدواج دختران کم سن وسال در شهرستان بناب

این گزارش می افزاید، معاونت بهداشتی درمانی شبکه بهداشت و درمان بناب نیز در این نشست یکی از مشکلات شهرستان را ازدواج های دختران کم سن و سال و سنین پایین اعلام و اظهار کرد: در سال ۹۶ یک هزار و ۲۳۶ مورد ازدواج در سطح شهرستان بناب صورت گرفته است که ۴۳۴ مورد این ازدواج ها شامل دختران زیر ۱۸ سال بوده که ۳۵ درصد مزدوجین شهرستان را تشکیل می دهد.

حسینی یادآور شد: با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به کرا کارشناسی بیشتر روی این موضوع قرار شد آن را در کارگروه مطرح کنیم.

وی افزود: حتی در بین ازدواج ها دختران ۱۰ و ۱۱ سال نیز ثبت شده است.

کاهش متوسط وزن نوزادان تازه متولد شده شهرستان به ۲ کیلو و ۶۰۰ گرم

براساس این گزارش، رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان بناب نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در ۳، ۴ سال اخیر اکثر نوزادانی که متولد می شود با کاهش وزن طبیعی مواجه هستند، خواستار بررسی موضوع و یافتن دلایل آن شد.

مهین اشرفیان اذعان کرد: تا ۳، ۴ سال قبل وزن متوسط نوزادان تازه متولد شده بالای ۳ کیلوگرم بود ولی اخیراً وزن متوسط نوزادان تازه متولد شده حدود ۲ کیلو و ۶۰۰ گرم است.

وی همچنین از افزایش بیماری های اسهال خونی در کودکان خبرداد و خواستار اهتمام مسئولان بهداشتی به این موضوع حاد شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان بناب در ادامه خواستار تسریع در پرداخت کارانه های عقب افتاده پزشکان شد.