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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

مسکو: یرموک به طور کامل پاکسازی شده است

مسکو: یرموک به طور کامل پاکسازی شده است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه از پاکسازی کامل اردوگاه مهاجران فلسطینی در منطقه یرموک در دمشق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی رودسکوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه اظهار داشت که اردوگاه پناهندگان فلسطینی در یرموک دمشق پاکسازی شده اند و ارتش سوریه کنترل منطقه را به دست گرفته است.

رودسکوی گفت: اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک آخرین سنگر تروریست ها در پایتخت سوریه بود که باقی مانده بود و این اردوگاه در واقع پناهگاهی برای اعضای داعش بود که پیش از آن در مناطق مختلف سوریه شکست خورده بودند.

وی افزود: علاوه بر این، به لطف تلاش های مرکز صلح روسیه در سوریه، اعضای گروه های مخالف مسلح مستقر در بخش شرقی یرموک فرصت بهره گیری از عفو عمومی و بازگشت به زندگی عادی در کنار خانواده هایشان را دارند. در مجموع ۳۲۸۳ نظامی از یرموک خارج شدند.

کد مطلب 4304773

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