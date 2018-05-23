به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث قیمت گوشت قرمز در بازار لرستان اظهار داشت: در این رابطه مقرر شد که جهاد کشاورزی آنالیز قیمت تمامشده گوشت مرغ و قرمز را احصا و به کارگروه تنظیم بازار ارائه کند تا قیمت برای مصرفکننده اعلام شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اینیک روال درستی است که باگذشت چند روز از ماه رمضان قیمتها مشخص نیست و یا نامتعادل است گفت: هرساله در ماه رمضان یک سری کاستیها و نواقصی پیش میآید چراکه قیمت خیلی از اقلام نیز قابل پیشبینی نیست و گاهی اوقات عرضه اضافه محصول به بازار هم ممکن بوده دردسر ایجاد کند.
معاون استاندار لرستان تأکید کرد: درمجموع ما باید دنبال تنظیم بازار باشیم، نه آنقدر محصول اضافی به بازار عرضه کنیم که تولیدکنندگان ضرر کنند و نه آنقدر کاستی باشد که مصرفکنندگان ما دچار مشکل شوند.
امیری همچنین به بحث واردات دام به لرستان و ایجاد قرنطینه در استان اشاره کرد و گفت: دامپزشکی در رابطه با بحث دام زنده و ورود آن به استان یک سری قوانین و مقررات دارند که باید قرنطینه داشته باشند و کنترل کنند و آن را در چارچوب قوانین خود باید پیگیری کنند و اگر نواقص و نارسایی در این زمینه وجود دارد رفع شود.
وی بابیان اینکه این امر مصوبه جلسه قبل بوده است گفت: در این رابطه قرار شد که از طریق سازمان برنامه بودجه اعتبار ایجاد قرنطینه در استان تأمین شود تا در ورودی و خروجیهای استان ایجاد شوند.
معاون استاندار لرستان همچنین در پاسخ به سؤالی که چرا مدیران از قیمت برخی کالاها در بازار استان خبر ندارند؟ گفت: نوسان قیمت در بازار زیاد است و مدیران نیز مصرف هم میکنند اما گاهی اوقات ممکن بوده در جلسات به دلایل مسئولیتی که دارند مصلحت نمیبینند که یک سری مباحث را در جلسات به این شکل مطرح کنند و در جلسات بیشتر بحثهای علمی، فنی و کارشناسی مطرح میشود.
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