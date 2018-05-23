ترامپ هم سرنوشتی بهتر ازاسلافش نخواهد داشت/در شکست دشمن شک نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام، با اشاره به دشمنی مبنایی، عمیق و مستمر آمریکا با اصل نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران تأکید کردند: شکست آمریکا در ماجرای اخیر در صورت ادای وظایف مسئولان، قطعی و بدون تردید خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار در سخنان مهمی در دو محورِ «رفتار صحیح در قبال امریکا، برجام و اروپا» و نیز «لوازم و ضرورت های حرکت راهگشای اقتصادی در داخل کشور»، چندین تجربه عبرت آموز در روابط ایران و غرب را یادآوری و تضمین‌های لازم اروپا برای ادامه یافتن برجام را تشریح کردند.



رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود از ماه مبارک رمضان به عنوان فرصت خاص برای طراوت بخشیدن روح ایمان و معنویت یاد و خاطرنشان کردند: این فرصت برای همه مردم فراهم است اما این ماه برای نخبگان و مدیران کشور یک امتیاز مضاعف دارد تا با ارتباط بیش از پیش با خدا و تضرع و دعا، معنویت خود را جهت انجام رسالت سنگین مسئولیت، تقویت کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای سپس وارد بحث اصلی خود شدند و با اشاره به مقاطع مختلف نظام جمهوری اسلامی و آزمون های مهم در هر یک از این مقاطع گفتند: جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته همه مقاطع و حوادث گوناگون آنها را با قدرت و استقامت و با تدبیر پشت سر گذاشته و مقطع فعلی را نیز با قدرت و تدبیر، پشت سر خواهد گذاشت و مسیر پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.



ایشان افزودند: از ابتدای انقلاب اسلامی و در همه این مقاطع، رژیم امریکا دشمن اصلی ملت ایران بوده و از همه ابزارها و ترفندهای سیاسی، اقتصادی امنیتی، نظامی و تبلیغاتی نیز استفاده کرده است اما در همه موارد هم شکست خورده است.



رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تکرار تعبیر «براندازی» در صحبتهای مقامات امریکایی گفتند: این تعبیر، جدید نیست و مقامات امریکایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، آن را بکار می بردند. حتی همان رئیس جمهوری که می گفت بدنبال براندازی نیستم، به دنبال براندازی بود و نیت و اهداف او نیز مشخص شد.



ایشان با تأکید بر اینکه بر اساس سنت الهی، در شکست دشمن هیچ تردیدی وجود ندارد، خاطرنشان کردند: سرنوشت رئیس جمهور کنونی امریکا بهتر از سرنوشت اسلاف خود همچون بوش و ریگان نخواهد بود و همانند آنها در تاریخ گم خواهد شد.



رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته براساس سنت الهی وظایفی هم بر عهده ما است و اگر این وظایف را انجام ندهیم، نمی توان درخصوص رسیدن به نتایج مورد نظر، اطمینان داشت.



حضرت آیت الله خامنه ای لازمه انجام وظایف و اتخاذ تصمیم صحیح در مقطع فعلی را بهره‌مندی از تجربه های گذشته دانستند و بر همین اساس به بیان ۶ تجربه و درس مهم در خصوص امریکا پرداختند.



ایشان در بیان تجربه اول گفتند: مجموعه برخوردهای امریکا از ابتدای مذاکرات هسته ای تاکنون، این تجربه مهم را به دست می دهد که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند با امریکا تعامل کند زیرا امریکا پایبند به تعهدات خود نیست.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: برخی نگویند که پایبند نبودن به تعهدات، مربوط به این رئیس جمهور و به این دولت امریکا است، خیر؛ دولت قبل هم که با ما مذاکره کرد، تقریباً به همین روش عمل کرد و آنها نیز برجام را نقض و ایران را تحریم کردند.



ایشان با اشاره به سخنان دیپلمات های کشور درباره نقض مکرر روح و جسم برجام از جانب امریکا افزودند: با دولتی که معاهدات بین المللی را به راحتی و همانند آب خوردن، نقض می‌کند، نمی توان تعامل کرد. تجربه برجام، جواب آن کسانی است که بارها می گفتند چرا با امریکا، مذاکره و تعامل نمی کنید. بنابراین همه باید از این تجربه درس بیاموزند و بدانند که نمی توان با چنین دولتی تعامل و مذاکره کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: تجربه بدعهدی امریکا فقط مختص ایران نیست بلکه امریکا حتی با افراد تسلیم و نوکر خود همچون محمدرضا پهلوی و حسنی مبارک نیز چنین رفتاری داشته و دارد.



ایشان آشکار شدن عمق دشمنی امریکا با جمهوری اسلامی ایران را دومین تجربه برشمردند و گفتند: در مذاکرات سالهای اخیر و بعد از برجام، کاملاً مشخص شد که موضوعاتی همچون هسته‌ای و موشکی، مسئله اصلی نیستند بلکه مخالفت و دشمنی عمیق امریکا با اصل نظام اسلامی و ملت ایران به دلیل سربلندی این نظام در منطقه حساس و توسعه روحیه مقاومت و مخالفت بی ملاحظه با ظلم های امریکا و بلند کردن پرچم اسلام است و آنها می خواهند نظام اسلامی را از مؤلفه های قدرت و اقتدار خود تهی کنند.



ایشان به یک تجربه دیگر اشاره کردند و گفتند: هرگونه انعطاف در مقابل امریکا، به دلیل مصلحت سنجی های موسمی نه تنها دشمنی او را کمتر نخواهد کرد بلکه این دشمن را گستاخ تر خواهد کرد.



رهبر انقلاب اسلامی به انعطاف های دولت ایران در زمان بوش دوم اشاره و خاطرنشان کردند: در آن زمان برغم این انعطاف ها، بوش، جمهوری اسلامی ایران را محور شرارت نامید.



حضرت آیت الله خامنه ای به تحریم های دولت امریکا بعد از برجام نیز اشاره کردند و افزودند: در مقابل بسیاری از این تحریم ها اعتراض شد اما هیچ اقدام قوی انجام نگرفت و نتیجه این شد که رئیس جمهور امریکا، گستاخ تر و وقیحانه تر سخن می گوید.



ایشان با تأکید بر اینکه راه جلوگیری از دشمنی امریکا، انعطاف و کوتاه آمدن نیست، گفتند: این موضوع فقط مختص امریکایی‌ها نیست، همه غربی‌ها عمدتاً همین‌گونه هستند و ما فراموش نمی‌کنیم دوره ای را که رئیس جمهور ما طرفدار نرمش با غرب بود اما همین رئیس جمهور بر اساس موضوعاتی بی اساس، از طرف آلمان به دادگاه احضار شد.



رهبر انقلاب اسلامی در تبیین چهارمین تجربه تأکید کردند: ایستادگی در مقابل غربی ها، امکان بسیار زیاد عقب نشاندن آنها را بوجود می آورد.



حضرت آیت الله خامنه ای برای این تجربه به قضایای هسته ای در سالهای ۸۳ و ۸۴ اشاره کردند و گفتند: در آن سالها، برای آنکه پرونده هسته ای ایران در آژانس عادی شود، پذیرفته شد که تأسیسات هسته ای تعطیل و مهر و موم شوند اما آنها در مقابل نرمش ها و عقب نشینی های آن زمان، به هیأت ایرانی گفتند که باید تمام تأسیسات هسته ای ایران، جمع آوری و نابود شوند.



ایشان افزودند: در آن زمان، آنها حتی اجازه راه اندازی دو یا سه سانتریفیوژ را هم نمی دادند اما از زمانی که در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستادیم و مهر و موم ها را شکستیم و جوانان مؤمن و انقلابی ما غنی سازی بیست درصد را انجام دادند، غربی‌ها به التماس افتادند و ضمن قبول غنی سازی ۳.۵ درصد، با ادامه فعالیت پنج تا شش هزار سانتریفیوژ نیز موافقت کردند.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: البته منشأ به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران، مذاکره نیست بلکه پیشرفت دانشمندان جوان ما و دستیابی به غنی سازی بیست درصد است وگرنه با مذاکره هیچ گاه حق ما را به رسمیت نمی شناختند.



حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این تجربه گفتند: باید در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل، حرکت شجاعانه انجام داد.



ایشان، پنجمین تجربه درس آموز را، همراهی اروپا با امریکا در مهمترین موارد برشمردند و افزودند: ما بنای دعوا با اروپا را نداریم اما این سه کشور اروپایی نشان داده اند که در حساس‌ترین مواقع، با امریکا همراهی می کنند.



رهبر انقلاب اسلامی حرکت زشت وزیر امور خارجه فرانسه در مذاکرات هسته ای و تقسیم نقش پلیس بد و پلیس خوب با امریکا و همچنین مانع تراشی دولت انگلیس در قبال حق خرید کیک زرد براساس برجام را نمونه هایی از همراهی اروپا با امریکا برشمردند و تأکید کردند: اروپایی ها حرفهایی می زنند اما تاکنون ندیده ایم که به معنی واقعی کلمه در مقابل امریکا ایستاده باشند.



حضرت آیت الله خامنه ای در بیان ششمین تجربه مهم در قضایای برجام گفتند: در سالهای اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور بخصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای بزرگ است.



ایشان افزودند: هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره می زنیم، نتیجه این می شود که صاحبان کار و سرمایه چند ماه منتظر امضا شدن یا نشدن برجام می مانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و یا اجرا نشدن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا امریکا در برجام می‌ماند یا نمی ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل خارجی ها است.



رهبر انقلاب اسلامی در جمع بندی مباحث مربوط به تجربه های برجام تأکید کردند: باید در قضایای بعدی مراقب بود تا این تجربه ها تکرار نشوند و از یک سوراخ، دو بار گزیده نشویم.



رهبر انقلاب دل خوش کردن به مسائلی نظیر بی آبرو شدن امریکا و یا بروز اختلاف ظاهری میان امریکا و اروپا در ماجرای اخیر را نافی استفاده از تجربیات خواندند و افزودند: اینها واقعیات است اما مگر ما برای این چیزها مذاکره کردیم که حالا به آنها دلخوش کنیم.



ایشان خاطرنشان کردند: هدف از مذاکرات هسته ای برداشته شدن تحریم ها بود که بسیاری از آنها برداشته نشد، ضمن اینکه اخیراً تهدید می کنند تحریم ها را با وجود تأکید قطعنامه سازمان ملل باز می گردانند.



رهبر انقلاب همچنین در نکته ای مهم و اساسی با پرهیز دادن «عناصر سیاسی، مدیریتی و مطبوعاتی» از سرزنش یکدیگر درباره برجام تأکید کردند: نقد صحیح، منصفانه و عاقلانه ایراد ندارد و مسئولان هم باید به آنها توجه کنند اما اهانت، هتک حرمت، اتهام و ایجاد دو قطبی بر سر برجام نباید صورت گیرد و وحدت و همزبانی نباید نقض شود.



حضرت آیت الله خامنه ای سپس به طرح یک سؤال اساسی پرداختند: نحوه صحیح مواجهه با برجام بعد از خروج امریکا چیست؟



ایشان با بیان چند نکته در پاسخ به این سوال گفتند: نکته اول این است که باید مسائل را واقع بینانه ببینیم و بدون دلخوش کردن به احتمالات، آنها را صریح و واقع بینانه با مردم در میان بگذاریم.



رهبر انقلاب در همین زمینه به تصور باطل ورود ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور پس از انعقاد برجام اشاره کردند و افزودند: متأسفانه برخی این تصور واهی را به مردم هم منتقل کردند.

دومین نکته ای که رهبر انقلاب درباره «نحوه مواجهه صحیح با برجام در شرایط فعلی» بیان کردند این واقعیت بود که اقتصاد کشور را از راه «برجام اروپایی» نمی توان درست کرد.



ایشان افزودند: برجام اروپایی البته مسئله ای است اما قرائن فراوان از جمله انصراف و تردید شرکت های بزرگ اروپایی و نیز سخنان مسئولان سه کشور اروپایی نشان می دهد اقتصاد کشور را از راه برجام اروپایی نمی توان به جلو برد.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به بدعهدی و بی صداقتی ۳ کشور اروپایی در اوایل دهه ۸۰ بر سر مسئله هسته ای افزودند: اروپایی ها باید ثابت کنند که این بار قصد تکرار آن بدعهدی را ندارند.



رهبر انقلاب اعتراض نکردن ۳ کشور اروپایی به امریکا در نقض مکرر روح و جسم برجام را مورد انتقاد قرار دادند و افزودند: اگر آنها به امریکا اعتراض می کردند ممکن بود کار به اینجا نرسد، اروپایی ها باید این غفلت را جبران کنند.



حضرت آیت الله خامنه ای خروج امریکا از برجام را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل خواندند و افزودند: اروپایی ها باید قطعنامه ای علیه امریکا به شورای امنیت ببرند و به این حرکت امریکا اعتراض کنند.



رهبر انقلاب اسلامی در تبیین شرایط لازم برای ادامه برجام با اروپایی ها تأکید کردند: سران ۳ کشور باید متعهد شوند و قول دهند که بحث موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلقاً مطرح نخواهند کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای مقابله صریح اروپایی ها با هرگونه تحریم امریکا علیه ایران را از دیگر شرایط ضروری برشمردند و خاطرنشان کردند: همه بدانند جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت خود از جمله دفاع از راه دور قطعاً دست نمی کشد.



ایشان عمق راهبردی را از دیگر مؤلفه های اقتدار ایران خواندند و افزودند: حضور در منطقه و طرفداری ملتها از جمهوری اسلامی، عمق راهبردی ماست و هیچ دولت عاقلی از این مؤلفه های قدرت بخش صرف نظر نمی کند.



حضرت آیت الله خامنه ای همچنین اتحاد و اجتماع مردم زیر پرچم اسلام و افتخار نظام به شعارهای اسلامی را مایه قوام و استحکام کشور دانستند.



رهبر انقلاب اسلامی در باب تضمین های لازم اروپایی ها برای ادامه برجام افزودند: اگر امریکایی ها توانستند در فروش نفت ایران خلل وارد کنند اروپایی ها باید خرید نفت از ایران به مقدار مورد نیاز ما را تضمین کنند.



تضمین بانکهای اروپایی درباره دریافت و پرداخت وجوه تجارت دولتی و خصوصی با جمهوری اسلامی از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه بیان کردند.



ایشان خاطرنشان کردند: ایران با ۳ کشور اروپایی دعوا ندارد بلکه با توجه به سابقه اروپایی ها، ما به آنها اعتماد نداریم و به همین علت آنها باید تضمین های واقعی بدهند.



رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر اروپایی ها در پاسخ به مطالبات ما تعلل کردند حق ایران برای آغاز فعالیتهای تعطیل شده هسته ای محفوظ است.



ایشان مسئولان سازمان انرژی اتمی را به آمادگی برای شروع احتمالی اینگونه فعالیتها فراخواندند و افزودند: الان غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز نمی کنیم ولی باید آماده باشید که اگر لازم شد و دیدیم برجام فایده ندارد فعالیتهای تعطیل شده بواسطه برجام از سرگرفته شود.



بخش دوم سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام به مسائل داخلی اختصاص داشت.



ایشان مسئله اول کشور را مسئله اقتصادی خواندند و افزودند: فعالیتهای دولت باید با گسترش خدمات ادامه پیدا کند اما با همه تلاشها وضع اقتصادی کشور تعریفی ندارد و بسیاری از مردم در فشار شدید گرانی و مشکلات هستند.



حضرت آیت الله خامنه ای حل مشکلات اقتصادی را در درجه اول در گرو اعتقاد قلبی مسئولان به چند مسئله دانستند و افزودند: باید عمیقاً باور کنیم که مشکلات اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه های غربی نه در زمینه اقتصاد و نه در عرصه های دیگر نظیر جمعیت، حلّال مسائل و دشواریهای کشور نیستند.



ایشان به مسئولان خاطرنشان کردند: سپردن کارها به خارجی ها با توجه به بدقولی های آنها باید فقط در حد اضطرار باشد و فقط وقتی از امکانات داخلی مأیوس شدیم سراغ دیگران برویم.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به منابع و ذخایر طبیعی و معدنی، ظرفیتهای سرزمینی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، دسترسی به آبهای بین المللی و دیگر نقاط قوت کشور تأکید کردند: کارشناسان معتقدند اگر ایران از این ظرفیتها بدرستی استفاده کند جزو اقتصادهای پیشرفته خواهد شد.



ایشان افزودند: باید با توجه به این واقعیتها برنامه ریزی و تدبیر کرد و به پیش رفت.



رهبر انقلاب با اشاره به جلسه چند هفته پیش با مسئولان کشور درباره مسائل اقتصادی افزودند: تصمیمات آن جلسه باید با جدیت پیگیری شود.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه امریکایی ها وزارت خزانه داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده اند افزودند: باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک کند.



رهبر انقلاب افزودند: اقتصاد مقاومتی علاج همه مشکلات کشور است و امروز با توجه به اقدامات دشمن، باید بخشهایی از اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد.



حضرت آیت الله خامنه ای، «اقتصاد مردمی» و ورود واقعی مردم به عرصه اقتصاد را کاملاً ضروری خواندند و افزودند: اقتصاد دولتی جواب نمی دهد و همانگونه که بارها گفته ام باید سیاستهای اصل ۴۴ جدی گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم.



رهبر انقلاب فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی را کمک به بخش خصوصی برشمردند و خاطرنشان کردند: این صندوق کاملاً در اختیار دولت است اما منابع صندوق باید در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد و نباید صرف مصارف جاری شود.



حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد نفتی را از عیوب اساسی اقتصاد ایران خواندند و خاطرنشان کردند: ۲۰ سال پیش گفتیم باید به جایی برسیم که هر وقت اراده کردیم درِ چاههای نفت را ببندیم و این ممکن است.



رهبر انقلاب افزودند: امروز ما اسیر نفت هستیم چرا که قیمت گذاری و خرید یا عدم خرید آن دست دیگران است این وضع باید تغییر کند و نفت به عنوان سرمایه ملی، واقعاً در اختیار ما باشد و وابستگی به آن را روز به روز کم کنیم.



اهمیت دادن به اقتصاد دانش بنیان، توجه به جوانان کارآفرین در رسانه ها، تقویت تولید داخل، اهمیت فراوان به کالای ایرانی و خودداری مطلق همه دستگاهها از خرید محصولات غیر ایرانی از دیگر نکاتی بود که رهبر انقلاب مورد تأکید قرار دادند.



ایشان در نکته پایانی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: مسائل اقتصاد را نباید به برجام و امثال آن گره بزنیم، دیدید با برجام هم مشکل اقتصاد درست نشد بنابراین اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد.



حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه به سیاست خصمانه امریکایی‌ها در القای بن‌بست و تزریق ناامیدی و ناتوانی در جامعه اشاره کردند و گفتند: ملت ایران امروز به استقلال، ایستادگی، آبروی بین‌المللی و نفوذ منطقه‌ای خود افتخار می‌کند اما دشمن به دنبال آن است که با شایعه، دروغ و برجسته‌سازی ضعف‌ها، این احساس افتخار را از ملت سلب کند و با شکست جلوه دادن پیروزی‌ها و پیشرفت‌ها، حرکت امیدوارانه را که حلال مشکلات کشور است، از بین ببرد.



ایشان هدف جمهوری اسلامی را سربلند کردن اسلام وتحقق شریعت اسلامی در جامعه خواندند و در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: ما با شناخت ظرفیت‌ها و توجه به تجربه‌ها و از همه مهمتر با استمداد از خداوند متعال،بدون تردید توانایی غلبه بر همه مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت.



بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب اسلامی به ارزیابی عملکرد سازمان ملل و تأکید بر لزوم پیگیری چند پرونده مهم از جنایات حقوق بشری امریکا اختصاص داشت.



ایشان عملکرد سازمان ملل را نامناسب و تحت نفوذ امریکا دانستند و گفتند: چندی قبل دبیرکل سازمان ملل یک روز پس از محکوم کردن جنایات سعودی‌ها علیه مردم یمن، حرف خود را پس گرفت. این نمونه‌ها نشان می‌دهد سازمان ملل تحت فشار امریکا و قارون‌های منطقه خلیج فارس است.



رهبر انقلاب اسلامی در برشمردن جنایات و پرونده‌های حقوق بشری امریکا به مواردی همچون «سوزاندن اعضای فرقه داودی‌ها در امریکا در زمان کلینتون»، «نگهداری و شکنجه فجیع زندانیان در زندان های گوانتانامو، ابوغریب عراق و یک زندان امریکایی در افغانستان»، «آزادی فروش سلاح در امریکا به دلیل منافع کمپانیهای اسلحه‌سازی»، «رفتار وحشیانه پلیس امریکا با سیاهپوستان»، «نقش مؤثر امریکا در ایجاد و حمایت از داعش»، «کمک به رژیم صهیونیستی در کشتار مردم از جمله در کشتار اخیر غزه» و «کمک و حمایت از سعودی‌ها در کشتار مردم یمن و سرکوب مردم بحرین» اشاره و تأکید کردند: سازمان ملل اگر سازمان ملل است و وابسته به رژیم امریکا نیست باید این پرونده‌ها را به‌طور جدی پیگیری و کوتاهی‌های گذشته خود را جبران کند.



حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان، سخنان جمهوری اسلامی را در مسائل مختلف سخنانی متین، مستدل و قابل اثبات خواندند و افزودند: جمهوری اسلامی در این سالها روزبروز قوی‌تر شده است و حرکت به سمت اقتدار بیشتر را در پرتو استحکام ساخت داخلی و رفتار صحیح مسئولان با مردم همچنان به پیش خواهد برد.



پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس‌جمهور ماه رمضان را ماه رحمت الهی و ماه مقاومت خواند و افزود: در طول ۴۰ سال گذشته مردم آزمایش خود را به‌خوبی پس داده‌اند و در همه فراز و نشیب‌ها از نظام، انقلاب، کشور و منافع ملی حراست کردند.



آقای روحانی با اشاره به مقاومت مردم در برابر فشارهای خارجی در سالیان اخیر، گفت: آنچه امروز سردمداران رژیم آمریکامی‌گویند برای مردم ایران تازگی ندارد چرا که این حرف‌ها کهنه و متعلق به چهل سال پیش است.



رئیس‌جمهور افزود: در برابر اقدام آمریکا در خروج از برجام به استثنای یک رژیم نامشروع و چند کشور کوچک، همه کشورهای جهان مخالفت کردند که این به معنای پیروزی ایران در صحنه سیاسی و حقوقی است.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه در همه تصمیمات، رهبر انقلاب راهنما و هادی دولت بوده اند، خاطرنشان کرد: امروز در حال مذاکره با پنج کشور دیگر برجام هستیم و اگر چه آنها در زبان و اعلامیه‌های سیاسی، خود را متعهد به برجام می‌دانند اما باید در مقام عمل ببینیم که چگونه عمل خواهند کرد.



آقای روحانی از دیدار خود با رهبران دو کشور چین و روسیه و تماس با سه کشور دیگر اروپایی در هفته‌های آینده خبر داد و افزود: اگر این پنج کشور بتوانند منافع کشورمان بویژه منافع اقتصادی ما را در برجام تامین کنند برجام را بدون آمریکا ادامه خواهیم داد وگرنه تصمیم لازم را می‌گیریم و کشور با برجام یا بدون برجام به‌خوبی اداره خواهد شد.



رئیس‌جمهور دستاورد بزرگ حاصل از اقدامات اخیر آمریکا را هم‌صداتر شدن و متحدتر شدن ملت بزرگ ایران خواند و تصریح کرد: تردیدی نداریم که در شرایطی که ملت متحد ایران پشت سر رهبر انقلاب قرار گرفته، هیچ قدرتی نمی‌تواند این ملت بزرگ را به زانو در آورد.



آقای روحانی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در سال‌های ۹۰ و ۹۱، شرایط امروز کشور را با آن زمان متفاوت دانست و گفت: امروز شرایط بین‌المللی نیز متفاوت شده و آمریکا در انزوا قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور قانون و صلح و کشوری که به عهد خود وفا می‌کند، مورد تجلیل افکار عمومی جهانیان است.



رئیس‌جمهور در تشریح اوضاع اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر اتکا به نفت کمتر شده است، ضمن اینکه در دو ماه اول سال ۹۷ درآمدهای ارزی غیرنفتی نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته ۲۸ و نیم درصد افزایش پیدا کرده که این به معنای آن است که ملت و بنگاه‌های اقتصادی مسیر خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به‌خوبی طی کرده‌اند.



آقای روحانی درآمد ارزی غیرنفتی ایران در دو ماه گذشته را دارای تراز مثبت خواند و اعلام کرد: در همین مقطع تورم تک رقمی بوده و بازار سرمایه نسبت به سال ۹۲ حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز نیازی به واردات گازوییل نداریم، گفت: می‌توانیم تا پایان سال جاری در تولید بنزین خودکفا شویم.



آقای روحانی خاطرنشان کرد: در مجموع در دولت یازدهم و دوازدهم ۱۱ فاز را در پارس جنوبی به بهره برداری رساندیم و تا پایان امسال چهار فاز دیگر در پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.



رئیس‌جمهور با اعلام اینکه در گندم امسال همانند دو سال گذشته خودکفا هستیم و در بسیاری از کالاهای اساسی در حال حرکت به سمت خودکفایی هستیم، گفت: تحریم‌ها و فشارها تأثیری در برنامه‌ریزی‌های سال ۹۷ و سال‌های بعد نخواهد داشت و مردم مطمئن باشند در هر شرایطی اداره کشور به‌خوبی پیش خواهد رفت.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات را از جمله در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پشت سر گذاشته‌ایم، خاطرنشان کرد: در زمینه آب اگر چه با کمبود منابع آبی روبرو هستیم اما دولت همه اقدامات لازم را برای استان‌های مختلف بخصوص استان‌هایی که دچار خشکسالی هستند انجام داده است.



آقای روحانی با اشاره به مسئله ارز، افزود: شاید از نظر آمریکایی‌ها پاشنه آشیل کشورمان موضوع ارز و هرج و مرج در بازار ارز بود اما این احتمال را از ماه‌ها پیش می‌دادیم لذا برنامه‌ریزی لازم را برای هر شرایطی حتی بدون برجام انجام داده‌ایم و در هر شرایطی ارز مورد نیاز مردم تامین خواهد شد.



آقای روحانی با بیان اینکه مردم در شرایط امروز کشور مسیر و راه انقلابی،دینی و ملی خود را ادامه خواهند داد، تاکید کرد: با استقامت و ایستادگی و تقوا، نصرت الهی را خواهیم دید و بدون تردید پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.