سرمایه گذاران ایرانی می توانند به راحتی در ارمنستان فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آرتاشس تومانیان ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه متاسفانه به خوبی شاهد حضور و سرمایه گذاری دو طرف ایرانی و ارمنستانی در ارمنستان و ایران نیستیم، گفت: باید این وضعیت بهبود یابد.
وی سپس با اشاره به توانمندی های ارمنستان و زمینه های خوب سرمایه گذاری در این کشور گفت: امیدوارم شاهد افزایش مراودات اقتصادی ایران و ارمنستان باشیم.
سفیر ارمنستان در ایران با بیان اینکه شناخت کمرنگ فعالان اقتصادی دو کشور از یکدیگر باعث عدم همکاری ها شده است، گفت: ارمنستان به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران است و ما نگاه ویژه ای به استان آذربایجان شرقی داریم.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت های اقتصادی موجود به حد کافی استفاده نکردهایم، افزود: ارمنستان در زمینه صنایع غذایی و آی تی، کشاورزی و خودرو پتانسل های خوبی دارد و می توان از اینها به نحو مطلوب استفاده کرد.
وی سپس گفت: از استاندار آذربایجان شرقی می خواهم تا با تشکیل گروه های تخصصی در زمینهه ای مختلف، زمینه آشنایی و ارتباط سرمایه گذاران دو طرف را فراهم کنند.
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