به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی گرجی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برنامه های سوم خرداد در کانون‌های مساجد استان یزد با گرامیداشت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: سوم خرداد، نقطه عطف دوران دفاع مقدس و از کلید واژه هایی است که می توان با آن ایران اسلامی و مردم سلحشور آن را شناخت.

وی افزود: حماسه سوم خرداد بر استقلال و آزادی ایران اسلامی اثرگذاری بالایی داشت و مردم غیور کشورمان از خرد و کلان برای حفظ مرزهای جغرافیایی همچنین عزت اسلامی و ایرانی خود، حتی از جانشان گذشتند تا اصول اصیل انسانی در سایه اسلام و قرآن باقی بماند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان یزد خاطرنشان کرد: سوم خرداد یک مدل و پارادایم برای نسل امروز است که با الگو گیری از قالب همگرایی و هم افزایی ملی که همان اتحاد و انسجام در برابر دشمنان این خاک و میهن است، می تواند در میدان جنگ و جدال امروز نیز با تکیه بر اسلامیت و ایرانیت خود و نیز همگرایی و هم افزایی ملی از ناموس فرهنگ خود در مقابل دشمنان دفاع عملی داشته باشد.

گرجی با اشاره به برنامه های دبیرخانه کانون های مساجد یزد به مناسبت سوم خرداد بیان کرد: ما در کانون‌های خود برنامه های بصیرتی و فرهنگ و هنری متفاوتی را دنبال می کنیم که از جمله آنها می‌توان به محافل انس با قرآن، غبارروبی قبور مطهر شهدا، یادواره شهدا و ... اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری تئاتر با موضوع دفاع مقدس، مسابقات کتابخوانی و پیامکی، سخنرانی امامان جماعت مساجد نیز از جمله برنامه های دیگری است که در بیش از ۸۱۰ کانون فرهنگی دنبال می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان یزد خاطرنشان کرد: با توجه با همزمانی با ایام ماه مبارک رمضان، کانون‌های فرهنگی هنری برنامه های خود را بیشتر در زمان اذان مغرب و عشا دارند تا از این طریق نیز جذب مخاطب داشته باشند و روزه داران را با برنامه های خود آشنا کنند.