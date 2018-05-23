مجوز رسمی فعالیت دومین موزه خصوصی در تبریز صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار با اشاره به اهداف این اداره کل اظهار کرد: ایجاد ظرفیتهای مختلف در راستای توسعه گردشگری استان، از جمله فعالیت مستمر موزه ها و ایجاد و توسعه موزه های شاخص و منحصر به فرد از اولویت های اداره کل استان است.
آبدار در ادامه فعالیت موزه خودروهای کلاسیک را در تبریز، یکی از جذاب ترین ظرفیت های گردشگری دانست و گفت: مجوز این موزه خصوصی از سوی ادارهکل موزهها و اموال منقول تاریخی به نام"خلیل غفاری"، صادر شده است و یقیناً فعالیت رسمی آن در راستای جلب رضایت گردشگران نقش بسزایی خواهد داشت.
وی افزود: این موزه با تلاش ۴۰ ساله آقای "خلیل غفاری" و گردآوری خودروهای نفیس کلاسیک شکل گرفته و تمامی خودروهای موجود در این مجموعه منتسب به شخصیت های برجسته می باشد.
آبدار در پایان، خاطرنشان کرد: مدیریت، ساماندهی و صدور مجوز برای مجموعه داران خصوصی موجب معرفی و ارتقاء سطح کیفی و کمی مجموعه داری در کشور خواهد بود.
گفتنی است پیش از این موزه صدا تبریز به عنوان اولین موزه خصوصی در این شهر توسط رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
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