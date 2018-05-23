دستگاه های اجرایی برای ارتقای خدمات سالمندی برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: برنامه ریزی و اقدام برای افزایش خدمات سالمندی در استان مرکزی یکی از ضروریات است که باید در دستور کار دستگاه های مربوطه قرار گیرد.

استاندار مرکزی افزود: باید به نحوی به قشر سالمند خدمات رسانی شده و زیرساخت لازم برای این مهم فراهم شود که این قشر با سختی و دشواری مواجه نباشند و این دوران را با آرامش سپری کنند.

آقازاده بیان کرد: با توجه به آمارها، در حال حاضر جمعیت سالمند در استان مرکزی به تدریج در حال افزایش است و افراد میانسال نیز به دوران سالمندی نزدیک می شوند، پس باید تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود.

وی خاطرنشان ساخت: ازسوی دیگر شاهد آن هستیم که در مناطق روستایی، با مهاجرت اقشار جوان، جمعیت سالمند در روستاها ماندگار شده اند که باید خدمات رسانی به این اقشار سالمند نیز مدنظر دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: به منظور عملیاتی ساختن برنامه ریزی ها در این زمینه، می طلبد که دستگاه های مربوطه با هم تعامل و همکاری مطلوب داشته باشند.

آقازاده ادامه داد: سالمندان به عنوان بخشی از جامعه بایستی خدمات خاص خود را در زمینه های مختلف درمانی، رفاهی و... دریافت کنند و همچنین تامین فضای نشاط برای این قشر از اهمیت به سزایی برخوردار است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه سالمندان برنامه ریزی به منظور خدمات رسانی بهتر و بیشتر به این قشر را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.