به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین بهشتی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت سی و ششمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر که با حضور سرهنگ ابوالفتحی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج استانداری تهران و جمعی از اعضای بسیج و فرماندهان پایگاه های بسیج استانداری تهران در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت سوم خردادماه، روز آزادسازی خرمشهر طی سخنانی اظهار داشت: گفتمان امام راحل گفتمانی جدید در هویت بخشی به انسانیت با معیارهای اسلامی بود.

انقلاب در شرایطی به پیروزی رسید که هیچ نیروی مسلحی نداشتیم

بهشتی در ادامه افزود: این انقلاب که اکنون در آستانه چهلمین سال پیروزی آن قرار داریم انقلابی است که در شرایطی به پیروزی رسید که هیچ نیروی مسلحی در اختیار نداشتیم و در این شرایط که شاه کنار رفته بود و مسئله کردستان نیز مطرح بود جنگ را آغاز کردیم.

آزادسازی خرمشهر نمادی از پیروزی مقاومت و پایداری بود

فرمانده بسیج استانداری تهران با اشاره به اینکه امروز آزادسازی خرمشهر به عنوان نمادی از پیروزی مقاومت و پایداری به ثبت رسید و این جز با ایمان به خدا و وحدت نیروها محقق نشده است گفت: در آن زمان فتح خرمشهر از نظر سیاسی بازتاب گسترده ای داشت و در کنار آن دستاوردهای خوبی از نظر نظامی به همراه داشت.

جنگ روانی از سوی دشمن همواره وجود داشته است

بهشتی با اشاره به عملیات روانی دشمن در برهه های مختلف تاریخ جمهوری اسلامی ایران گفت: تفکری که از ابتدای پیروزی انقلاب و در جنگ تحمیلی وجود داشت همواره باید زنده بماند و سپاه مقتدر، ارتش شجاع و بسیج دریا دل برای حفظ امنیت و آسایش ملت تا آخرین خون ایستاده اند.

با تهدیدات آمریکا انسجام مردم بیشتر شده است

وی در ادامه با بیان اینکه لازم است همیشه از بزرگ بودن فتح خرمشهر در سال ۶۱ صحبت کنیم افزود: در باورها نمی گنجید که در عملیات بیت المقدس با نیروهای پیاده بتوانیم به پیروزی برسیم و این نظام توانست هرآنچه از کمک های مردمی و جوانان با اخلاص داشت به جبهه ها برساند لذا مردم همیشه در همه صحنه ها حضور مستمر داشته اند و اکنون نیز با اعلام تهدیداتی که از سوی آمریکا وجود دارد می بینیم انسجام مردم بیشتر شده است چرا که این انقلاب در بزنگاه های مختلف شاهد توطئه و موانع سنگین بوده و در این راستا بسیج که موتور محرک همه دستگاه ها است لازم است که هوشیار باشند.

حربه فرهنگی دشمن با مراسم های اعتقادی بی اثر می شود

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات کشور با اشاره به ۲ حربه فرهنگی و اقتصادی در کشور گفت: حربه فرهنگی به برکت شبهای قدر،دهه محرم،ماه رمضان،تاسوعا و عاشورا و اعتکاف اثری نخواهد کرد و در بعد اقتصادی نیز با اعتماد به جوانان تحصیلکرده و باهوش به خودکفایی در همه ابعاد می رسیم.











