شوراي امنيت حملات اخير عراق را محكوم كرد



به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، شوراي امنيت سازمان ملل در بيانيه اي ضمن محكوم كردن حملات چند ماه اخير عراق خواستار همكاري همه جانبه مردم عراق براي برقراري هرچه سريعتر صلح و آرامش درعراق شد.

پس از حملات اخير عراق كه موجب كشته شدن چندين ايتاليايي، اسپانيايي، ژاپني، كلمبيايي و چند ديپلمات كره جنوبي شد شوراي امنيت سازمان ملل در پاسخ به درخواست سفراي ژاپن و ايتاليا در آخرين ساعات نشست ديروز خود در بيانيه اي كه توسط استفان تافروف سفير بلغارستان در شوراي امنيت قرائت گرديد خواستار كمك مردم عراق براي مبارزه با عاملان اين حملات شد.