بازگشایی محورهای مواصلاتی لواسان/سیل در لواسان ۲ مصدوم داشت

محمد رضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در پی تلاش نیروهای خدمات شهر شهرداری لواسان، نیروهای مردمی، بسیج، امدادگران و عوامل اورژانس محورهای مواصلاتی و مسیرهای لواسان باز شده و تردد در آن ها در جریان است.

وی افزود: خسارات مالی در این حادثه زیاد بوده که باید توسط کارشناسان تخمین زده شود، اما خوشبختانه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

معاون خدمات شهری شهردار لواسان گفت: ۲ نفر نیز در اثر سیل مصدوم شده بودند، که تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی ادامه داد: خسارات در مناطق «عسلک» و «توک مزرعه» بیشتر از دیگر مناطق گزارش شده است.

حیدری از مردم خواست، حتی الامکان تا اطلاع ثانوی از سفر به لواسانات و مناطق سیل زده پرهیز کنند.

بر اساس این گزارش، وضعیت خسارات ناشی از سیل در مناطقی مانند «اوشان، فشم، میگون» بیشتر از دیگر مناطق گزارش شده است.

شمیرانات یکی از شهرستان‌های شمال استان تهران و دامنه‌های البرز جنوبی است، که مناطقی از شمال شهر تهران و بخش‌های لواسانات و رودبار قصران را شامل می شود.