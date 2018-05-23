احمد مرادپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زیرگذر «بهارستان» خرم آباد یک نقشه و مشخصاتی دارد اما در آنها نواقصی وجود داشت، از جمله اینکه موضوع دفع آب های سطحی این زیرگذر لحاظ نشده است، اظهار داشت: بیشترین مشکل در منطقه گلدشت نیز ساماندهی آب های سطحی آن است.

وی تصریح کرد: اگر برای دفع آب های سطحی این زیرگذر فکری نکنیم هیچ کاری که نکرده ایم بلکه مشکلی هم به مشکلات مردم اضافه کرده ایم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه در مسیر پروژه زیرگذر بهارستان تملک هایی باید انجام می شد که نشده است، افزود: تملک اراضی در فاز صفر پروژه و در مرحله مطالعه طرح باید دیده می شد اما این موضوع لحاظ نشده است.

مرادپور با با اشاره به اینکه امروز در این پروژه مشکلات زیادی در رابطه با معارضین داریم و باید ۵۰ تا ۶۰ میلیارد خسارت بدهیم، ادامه داد: از سوی دیگر، از نظر فنی و مهندسی نیاز به طول ۱۴۰۰ متر برای اجرای زیرگذر «بهارستان» نیست؛ ما باید مهندسی ارزش کنیم و اگر می توانیم هزینه ها را کاهش دهیم.

وی یادآور شد: طبق دستور استاندار لرستان، مهندسی ارزش همه پروژه های استان در دستور کار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه خیابانی که نیاز به زیرگذر نداشت را شکاف دادند و مردم را به عذاب انداختند و نمی شود این عذاب را ۲۰ سال دیگر ادامه داد، تصریح کرد: کاهش طول زیرگذر در شیب آن تاثیری ندارد؛ شیب فقط در ورودی و خروجی زیرگذر اعمال می شود که در این پروژه باید ۶ درصد باشد.

مرادپور با تاکید بر اینکه در خصوص دفع آب های سطحی نیز در حال مطالعه پروژه هستیم و مشاور قرارگاه خاتم و شهرداری را احضار کرده ایم، افزود: در رابطه با دفع آب های سطحی پروژه ضعیف کار کرده اند و قرار است شنبه هفته آینده آخرین پیشنهادات را بیاروند و حتما موضوع دفع آب های سطحی را مد نظر قرار می دهیم.