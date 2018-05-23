نهادینه شدن فرهنگ نماز نیازمند تلاش مستمر و همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده در جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: اهمیت نماز و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، موضوعی است که نباید از آن غفلت کرد.

وی بیان کرد: نماز در زندگی فردی و اجتماعی هر فردی از جایگاه والایی برخوردار است به طوری که در قرآن کریم بارها بر موضوع نماز تاکید شده و از آن به عنوان ستون دین یاد شده است.

جوادیان زاده با تاکید بر انجام فعالیت های فرهنگی و هنر در حوزه نماز تصریح کرد: ترویج فرهنگ نماز و برپایی نماز جماعت در تمامی ادارات و نهادهای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد باید به صورت جدی پیگیری شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: اثربخشی فعالیت فرد و یا افرادی که به اقامه نماز اهتمام می‌ورزند، در عرصه‌های گوناگون افزایش می‌یابد.

جوادیان زاده تصریح کرد: به طور قطع برای اینکه بتوانیم فرهنگ نماز را در جامعه نهادینه کنیم، نیاز به تلاش مستمر و همگانی وجود دارد.

همچنین طی نشستی که به همت ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد برگزار شد کارگاه آموزشی نقش خانواده در اثرات مثبت و منفی فعالیت در فضای مجازی برگزار شد.