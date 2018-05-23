افزایش ابر و وزش باد در گیلان/ وقوع رعد و برق دور از انتظار نیست

مازیار غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان گیلان، اظهار کرد: تحلیل نقشه های هواشناسی نشان دهنده شکل گیری جریانات جنوبی و روند افزایش دما نسبی تا پایان هفته جاری در استان است.

وی با بیان اینکه براین اساس گاهی با گذر امواج ناپایدار شرایط برای وقوع رگبار و رعد و برق طی ۴۸ ساعت آینده به ویژه برای ارتفاعات غربی، شرقی و مرکزی و دامنه های استان فراهم می شود، افزود: این شرایط در نواحی جلگه ای کمتر رخ می دهد.

کارشناس اداره کل هواشناسی گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: براساس الگوهای هواشناسی هوای استان گیلان طی ساعات پایانی امروز و همچنین فردا صاف تا نیمه ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد، رگبارها و رعد و برق همراه خواهد بود.

وی یادآورشد: وقوع رگبار و رعد و برق در گاهی اوقات در ارتفاعات و دامنه های استان شدید است.

غلامی با بیان اینکه این شرایط برای روز جمعه نیز ادامه دارد، تصریح کرد: در روزهای پنج شنبه و جمعه دمای هوا در استان گیلان افزایش یک تا دو درجه می یابد.

وی اظهار کرد: اگر الگوهای هواشناسی استان بر همین اساس باقی بماند برای غروب و شب شنبه و یکشنبه هفته آتی توده هوای خنگ و بارشی وارد استان شود.