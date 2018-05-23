امنیت و اقتصاد ایران و پاکستان به یکدیگر وابسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور آصف‌علی خان‌درانی سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران با حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در محل ساختمان وزارت کشور دیدار کرد.

وی افزود: رابطه ایران و پاکستان رابطه راهبردی است و امنیت و اقتصاد دو کشور به یکدیگر وابسته است. با آشفتگی هایی که در منطقه وجود دارد، همکاری بیشتر دو کشور می تواند از ناامنی‌ها جلوگیری کند. در طول سالهای گذشته ارتباطات زیادی با مسئولان پاکستانی در حوزه های مختلف مانند مهاجرت، ‌مبارزه با تروریسم و مواد مخدر داشتیم.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به سفرهای مقامات ایرانی به پاکستان، اظهار کرد: در این سفرها توافق های خوبی با مقامات پاکستانی داشتیم و در حوزه مرزی قریب به ۲۱ کمیسیون تشکیل و ۳۷۱ تصمیم در آنها گرفته شد.

ذوالفقاری ادامه داد: اما در کنار ارتباطات خوب با پاکستان،‌ در صحنه عمل و اجرا با نتایج مدنظر دو کشور فاصله زیادی داریم.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۸۰ درصد مواد مخدر تولید شده در افغانستان از مرز پاکستان وارد ایران می شود. همچنین بیش از ۸۰ درصد اتباع غیرمجاز افغانستانی از خاک پاکستان به ایران می آیند و اقدامات تروریستی شرق کشور تنها از مرز پاکستان صورت می گیرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یادآوری کرد: در سفری که سال گذشته به همراه وزیر امور خارجه به پاکستان داشتیم با مقامات ارشد اسلام آباد دیدار و از سوی آنها قولهایی درباره تقویت نیروهای مرزی داده شد اما هنوز تغییر خاصی در کنترل وضعیت مرز از سوی نیروهای پاکستانی شاهد نبودیم.

ذوالفقاری تاکید کرد: تصمیمات خوبی گرفته شده است و دو طرف اختلافی در این موارد ندارند اما این تصمیمات به طور جامع و کامل اجرایی نمی شوند.

وی در این دیدار با پیگیری وضعیت مرزبان ربوده شده ایرانی در مرز پاکستان،‌گفت: خانواده این سرباز بسیار نگران هستند و ما فکر می کنیم که نیروهای پاکستانی می توانند برای آزادی او به ما کمک کنند. همچنین یکی دیگر از درخواست های ایران بازگشت پیکر جوانانی است که ده سال پیش در حمله گروهک ریگی به پاسگاه شمسر به شهادت رسیده و در خاک پاکستان دفن شده اند. خانواده آنها تنها تقاضای بازگشت پیکر شهدایشان را دارند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: ما از روابط ایران و پاکستان راضی هستیم. روابط دو کشور در مسائل امنیتی،‌ انتظامی و نظامی در سطح خوبی است و تنها بر اجرای تصمیمات مشترک تاکید داریم.

وی با آرزوی موفقیت و سربلندی برای دولت و ملت پاکستان گفت: دوره استفاده از اقدامات مسلحانه برای رسیدن به خواسته ها به پایان رسیده است.

در ادامه این دیدار سفیر پاکستان نیز اظهار کرد: هر دو کشور از بحران های زیادی رد شده اند اما همواره در کنار هم بودند و با همدیگر همکاری لازم را داشتند.

وی با اشاره به رشادت های نیروهای پاکستانی در مبارزه با گروههای تروریستی گفت: هر تهاجمی که به ایران از سوی این گروهکهای تروریستی صورت گرفته است، نیروهای پاکستانی مسببین آن را دستگیر و به مجریان قانون تحویل داده اند.

سفیر پاکستان با بیان اینکه نظرات مسئولان ایرانی را به اطلاع مقامات پاکستانی خواهد رساند، گفت: در برخی از موارد زمان زیادی طول می کشد تا مسئولان ایرانی، مقامات پاکستانی را در جریان اتفاقات، قرار دهند که همین زمان برای فرار مجرمان و تروریستها کافی است. امیدواریم با استفاده از تکنولوژی های جدید اطلاع رسانی سریع‌تر و راحت‌تر شود.

وی در پایان تاکید کرد: به شما اطمینان خاطر می‌دهم که همکاری دو کشور استراتژیک بوده و ما به این همکاری ادامه خواهیم داد.