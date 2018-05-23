«قاسمی» مدیرکل دفتر امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسین قاسمی با حکم وزیر کشور به سمت مدیرکل دفتر امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور منصوب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

نظر به مراتب تعهد، درایت و تجارب ارزشمند و بنا به پیشنهاد معاون امنیتی، انتظامی به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیرکل دفتر امور انتظامی و توسعه نظم عمومی منصوب می نمایم.

برنامه ریزی برای تامین و حفظ نظم عمومی و ارتقاء آن، بررسی و آسیب شناسی مسائل انتظامی، بررسی و اظهارنظر کارشناسی درخصوص طرح ها و برنامه های نیروی انتظامی در بخش انتظامی و تهیه و تدوین بودجه، توسعه و آموزش نظم، تهیه شاخص ها و معیارهای اندازه گیری نظم و پویاسازی واحدهای ذیربط از جمله اموری است که انتظار دارد با استعانت از درگاه ایزد سبحان و در راستای برنامه ها و اهداف دولت تدبیر و امید از طریق برنامه ریزی مناسب و شایسته نسبت به پیگیری و تحقق آن تلاش و اهتمام نمائید.

توفیق روزافزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی» در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار متعال خواستارم.