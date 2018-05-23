دولت و مسئولان سیاست خارجی در معرض یک آزمون حساس قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی پیامی صادر کرد.

متن پیام سرلشکر باقری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم



فرا رسیدن سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان، «روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی» که یادآور شکوه و عظمت حماسه هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی و پایداری ملت ایران و تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه و انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی استکبار جهانی است را به آحاد ایرانیان غیور، فهیم، انقلابی و دشمن شناس، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

این رخداد بزرگ فراتر از یک حادثه تاریخی، منشأ تحولات شگرف در روند جنگ تحمیلی و معادلات میدانی آن شد و خرمشهر را ورای یک شهر و نقطه جغرافیایی، تاریخ مجسم مقاومت ملت و پژواک پایداری و جاودانگی انقلاب اسلامی قرار داد و بازگویی نام و نشان آن روح جهاد و سلحشوری را در جامعه ایرانی زنده می‌کند.

اینک با گذشت ۳۶ سال از فتح خرمشهر مظلوم، اندیشیدن به آنچه باعث پیروزی معجزگون عملیات بیت المقدس و فتح الفتوح آزادسازی خرمشهر شد، برای امروز کشور که نظام سلطه و استکبار درصدد اشغال خرمشهر های دیگر است، بسیار الهام بخش و درس آموز است.

حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می‌دهد عامل اصلی فتح خرمشهر و در ادامه اخراج اشغالگران بعثی از جای جای سرزمین مقدس کشورمان، ظهور تفکر انقلابی پس از حذف بنی‌صدر و تفکرات لیبرالی از صحنه نبرد با دشمن بعثی و به حاشیه رفتن الگوهای جنگ کلاسیک بود که نقطه عطفی را در ادامه دفاع مقدس رزمندگان اسلام سبب شد.

جنگ تحمیلی با الطاف خداوندی و مقاومت و ایستادگی ملت ایران و رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان دلاور اسلام از یک تهدید بزرگ به یک فرصت طلایی تبدیل شد، اینک در شرایطی که فتنه های سهمگین و توطئه های زنجیره ای دشمن در عرصه های سخت، نیمه سخت و نرم فاقد تاثیر راهبردی برای تأمین اهداف شوم و شیطانی در براندازی، مهار، استحاله و تضعیف نظام اسلامی شده است و جبهه بدخواهان با تعریف جنگ های پیچیده و غیر سخت خرمشهر های دیگر ایران در حوزه اقتصاد و معیشت مردم را نشانه رفته است، چه باید کرد؟ و نسخه رهایی بخش ایران عزیز در این عرصه چه می تواند باشد؟

واقعیت این است آنچه می تواند آمال و آرزوهای اصحاب توّهم در کاخ شیطان بزرگ و اتاق های جنگ و دشمنی با ایران اسلامی به ویژه وزارت خزانه داری آمریکا را بر باد دهد، عمل به هشدارهای سکاندار انقلاب و عمود خیمه نظام اسلامی است که همه دستگاهها و نیروهای مسلح به ویژه دولت محترم را مخاطب قرار داده است و آن همان ظهور تفکر انقلابی در صحنه جنگ اقتصادی و آزادسازی خرمشهر های اقتصادی کشور از نفوذ و اشغال دشمن است.

شکی نیست آحاد مسئولین در دستگاه‌های مختلف به ویژه دولت محترم و سکانداران سیاست خارجی کشور در معرض یک آزمون حساس و بزرگ تاریخی قرار گرفته اند که آیندگان آن را مورد قضاوت و داوری سخت قرار می دهند و به تعبیر امام حاضر انقلاب «آیا عزت و اقتدار ملت عزیز را حفظ خواهند کرد یا خیر؟» در چنین شرایطی همت و وحدت ملی در پرتوی زعامت و هدایت های حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا ( مدظله العالی)، همانند عملیات آزادسازی خرمشهر باید بتواند دستان پرتوان جهادی و تفکر انقلابی را به صحنه آورد و با برهم زدن بازی خناسان، شکست قطعی نقشه های دشمن و تداوم موفقیت‌ها و پیش روندگی انقلاب اسلامی و ملت ایران را حتمی سازد و در این راه مقدس، استمداد از روح مطهر امام راحل(ره) و شهیدان دفاع مقدس و مدافعین حرم و اقتداروآمادگی‌های همه جانبه نیروهای مسلح کشور اعم از ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع و بسیج مستضعفین پشتوانه عظیم و قدرتمند آنان خواهد بود. ان شاءالله

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار محمد باقری