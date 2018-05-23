به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صندوق بینالمللی پول پس از ارائه مشاورههای سالانه خود با مقامات عربستان سعودی، اعلام کرد که اصلاحات این کشور به خوبی پیش میروند و از دولت خواست که همراه با بالا رفتن قیمت نفت، هزینهکردهای خود را افزایش ندهند.
تیم کالن، سرپرست تیم صندوق بینالمللی پول که این ماه مذاکرات ۱۲ روزهای با مقامات سعودی انجام داده است، در بیانیهای گفت: عربستان سعودی پیشرفت خوبی در پیادهسازی برنامه جاهطلبانه اصلاحات خود، تحت چشمانداز ۲۰۳۰ داشته است.
او پیشبینی کرد که امسال رشد اقتصادی عربستان شروع به افزایش کند. این درحالی است که تولید ناخالص ملی عربستان، سال گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ تا کنون، کاهش یافت.
«دولت التزام خود را به اصلاحات گسترده اقتصادی و اجتماعی حفظ کرده است تا وابستگی سنتی این کشور به نفت را از بین ببرد و بخش خصوصی فعالتری ایجاد کند که برای جمعیتی که در سن اشتغال قرار دارند، شغل به وجود بیاورد».
همین سال گذشته بود که صندوق بین المللی پول به به ریاض هشدار داده بود کسری بودجه خود را با سرعت خیلی زیاد کاهش ندهد تا اقتصاد این کشور در معرض آسیب قرار نگیرد. این کمک کرد تا در پایان سال گذشته مقامات عربستان متقاعد شوند تاریخ متوازن کردن بودجه را از ۲۰۲۰ به ۲۰۲۳ به تعویق بیاندازند.
هرچند کالن با لحنی بسیار متفاوت گفت که مقامات باید «با افزایش قیمتهای نفت، در برابر وسوسه توسعه مجدد هزینهکردهای دولتی مقاومت کنند.»
کالن گفت: هدفگذاری برای متوازن کردن بودجه در ۲۰۲۳ بسیار مناسب است. دولت حالا باید بر روی تحقق این هدف متمرکز شود. محدود کردن رشد هزینهکردهای دولت برای دستیابی به اهداف مالی، ضروری است.
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