تلاش برای بازگشایی محور فشم به تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی که بعد از ظهر چهارشنبه و در پی جاری شدن سیل در مناطقی از شمیرانات در این مناطق حاضر شده بود، در جمع تعدادی از خبرنگاران گفت: شدت سیل در دو بخش لواسانات و رودبار وقصران رخ داده است.

وی اضافه کرد: بازدید میدانی از بعمل آورد روند بازگشایی محور زردبند به لواسانات و دیگر اقدامات امدادی به عمل آمد.

مقیمی طغیان رودخانه جاجرود را مسبب انسداد برخی از محورهای مواصلاتی دانست و گفت: محور لواسان به زردبند بازگشایی شد.

وی از تلاش برای بازگشایی محور فشم به تهران خبر داد.

استاندار تهران همچنین دستورات لازم برای امدادرسانی هرچه سریع تر در مناطق سیل زده را صادر کرد.