ایلام به مرکز کشور نزدیک تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام ظهر امروز به همراه معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از پروژه راهسازی ایلام – حمیل - کرمانشاه بازدید کرد.

احمد کرمی ظهر امروز در حاشیه بازدید از مراحل ساخت این جاده گفت: این پروژه راهسازی که حمیل را به کمربندی کرمانشاه متصل می کند، در صورت تکمیل ۴۰ کیلومتر از مسافت ایلام به مرکز کشور را کمتر خواهد کرد.

وی بابیان اینکه عملیات اجرایی این راه ۵۲ کیلومتری سال ۸۹ آغاز شد و هدف از اجرای آن کاهش مسیر، رفع نقاط حادثه خیز و کاهش مصرف سوخت است، افزود: این مسیر ارتباطی به عنوان راه اصلی کرمانشاه - ایلام - شهرستان مرزی مهران و در کنار آن مسیری ایمن برای تردد خوردها به سمت استان های جنوبی و غربی کشور محسوب می شود.

کاهش ۴۰ کیلومتری جاده ارتباطی

معاون استاندار ایلام یادآور شد: هم اکنون رانندگان برای رسیدن به حمیل از کرمانشاه باید حدود ۹۰ کیلومتر را طی کنند که با بهره برداری از مسیر جدید شاهد کاهش ۴۰ کیلومتری جاده ارتباطی خواهیم بود که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته تاثیرهای منطقه ای و ملی بسیاری نیز برای استان های ایلام و کرمانشاه خواهد داشت.

وی، خواستار تدوین برنامه دقیق و زمان بندی شده برای اجرای این پروژه شد و گفت: از مسئولان استان کرمانشاه انتظار داریم توجه بیشتری به ساخت این پروژه شریانی داشته و با تزریق اعتبار مورد نیاز روند احداث آن را شتاب بخشند.

کرمی تصریح کرد: جاده ارتباطی کنونی کرمانشاه - ایلام به طول ۱۶۳ کیلومتر از مسیر کرمانشاه - ماهیدشت - اسلام آباد غرب - حمیل - شباب می گذرد در صورتی که با بهره برداری از راه جدید این مسیر با ۴۰ کیلومتر کاهش به حدود ۱۲۵ کیلومتر می رسد و برای عزیمت از کرمانشاه به ایلام دیگر نیازی به عبور از شهرهای ماهیدشت و اسلام آباد غرب نیست.