پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم به ۲۶۵ طرح اشتغال زایی در حوزه صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، نور الله حسن زاده در جلسه شورای اشتغال خوزستان که عصر امروز در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه خوزستان یکی از استان های صنعتی کشور است، اظهار کرد: بیشترین حجم سرمایه گذاری ها در صنایع بزرگ رخ داده و حدود دو هزار واحد صنعتی فعال و نیمه فعال وجود دارد.

وی با بیان اینکه در صنایع استان بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت می گیرد، افزود: از این میزان ۵۰ درصد در حوزه پتروشیمی، ۳۰ درصد فولاد و نیشکر و مابقی در دیگر صنایع از جمله قطعه سازی است.

حسن زاده با بیان اینکه ۱۲۰ هزار واحد صنفی در حوزه بازرگانی خوزستان فعال هستند، بیان کرد: در زمینه صادرات غیرنفتی همواره استان دوم یا سوم کشور هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: هم اکنون طرح های عظیمی مثل پالایشگاه گاز بیدبلند، پتروشیمی مسجدسلیمان، فولاد دزفول و توسعه فولاد شادگان را در حال اجرا هستند.

وی با اشاره به در حال اجرا بودن طرح های مختلف در خوزستان با اعتباری بالغ بر ۶ تا هفت میلیارد تومان گفت: سال گذشته حدود دو هزار نفر اشتغال در پروانه های بهره برداری داشتیم و در دو مورد از طرح های استان نیز ۱۰ هزار نفر مشغول به کار شدند.