به گزارش خبرنگار مهر، ایمان محمدآبادی عصر چهارشنبه در نشست فرماندار رفسنجان با مدیران مسئول نشریات و پایگاه های خبری شهرستان اظهار داشت: جشنواره شهرستانی مطبوعات همزمان با نمایشگاه کتاب در آبان ماه در رفسنجان برگزار می‌شود و آرشیو سال‌های ۹۵ و ۹۶ مطبوعات در این جشنواره داوری می شود.

وی با اشاره به اینکه سابقه بیش از ۲۰ ساله مطبوعات در شهرستان رفسنجان، سیر تکمیلی و رو به پیشرفت خود را می پیماید، افزود: ما مدعی نیستیم که کار ما نواقصی نداشته است بخشی از نواقص قانونی و بخشی غیر قانونی است.

محمدابادی تصریح کرد: با سابقه ۲۰ ساله مطبوعاتی در رفسنجان در وهله اول دنبال آن بودیم که یک صنف مطبوعاتی تشکیل بدهیم تا مطالبات حوزه مطبوعاتی در این صنف و تشکل قانونی عنوان شود.

وی تصریحکرد: برخی رفتارهای ما قانونی است اما برداشت های دیگری اتفاق می افتد که غیر قانونی است و ایجاد تنش در جو فرهنگی رفسنجان صورت می گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان تأکید کرد: ما به دنبال راه اندازی خانه مطبوعات هستیم و به این جایگاه رسیدیم چرا که رفسنجان ۳۰ عضو رسمی خانه مطبوعات دارد و با ایجاد این خانه بسیاری از مشکلات مطبوعاتی به صورت صنفی حل می شود.

محمدآبادی با بیان اینکه بحث یارانه و بیمه مطبوعات از مشکلاتی است که با همدلی و در خانه مطبوعات حل می شود، تصریح کرد: در خصوص نماینده در شورای فرهنگ عمومی براساس آخرین دستور العمل از اداره کل عمل خواهیم کرد.

وی همچنین افزود: ایرادی در آگهی های ثبتی بوده است که با جلساتی که با اداره ثبت داشتیم اصلاح شده است، در شهرستان روزنامه سراسری نداریم اما آگهی ها را به سطحی می رسانیم که عادلانه توزیع شود.