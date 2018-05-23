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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۰۶

هایکو ماس:

اتحادیه اروپا در حمایت از برجام، یکپارچه است

اتحادیه اروپا در حمایت از برجام، یکپارچه است

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد کشورهای اروپایی در حمایت از توافق هسته ای با ایران، متحد و یکپارچه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان بار دیگر از عزم جدی اروپایی ها برای حمایت از توافق هسته ای با ایران خبر داد.

وی طی سخنانی در جمع خبرنگاران تاکید کرد کشورهای اروپایی در موضعی که در قبال برجام اتخاذ کرده اند، یکپارچه و متحد هستند.

ماس همچنین با اشاره به دیدارش با «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا گفت موضع برلین را در این دیدار به صراحت توضیح داده است.

به گفته وی آنچه مهم است این است که از فعالیت های هسته ای ایران جلوگیری شود.

گفتنی است «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان روز گذشته در جریان سفر به آمریکا با نمایندگان کنگره این کشور دیدار و گفتگو کرد. 

وی پس از نخستین دیدار خود با نمایندگان کنگره آمریکا درخصوص توافق هسته ای ایران گفت: ما در آلمان و در اروپا خواهان حفظ توافق هسته ای با ایران هستیم و برای آن تلاش می کنیم. 

کد مطلب 4304921

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
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      برای حفظ بازار خودشون دل میسوزانن. شکایت ایران از آلمان برای بمبهای شیمیایی که در اختیار حزب بعث عراق گذاشته بودند به کجا رسید؟

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