ترامپ از اظهارات بی ادبانه اش در مورد مهاجران دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از سخنان بی ادبانه اش در خصوص مهاجران دفاع کرد.

وی در نشستی که در خصوص مهاجرت در نیویورک برگزار شد گفت به خاطر جنایاتی که از سوی مهاجران انجام می شود، آنها را حیوان نامیده است.

ترامپ با انتقاد از دموکرات ها به خاطر بی توجهی به سوء استفاده های قانونی مهاجران، از آنها خواست در بستن راه های اینگونه سوء استفاده ها با دولتش همکاری کنند.

رئیس جمهور آمریکا با اشاره به انتقاد دموکرات ها از جمله «نانسی پلوسی» از اظهارات بی ادبانه اش مدعی شد افرادی که جنایت مرتکب می شوند انسان نیستند بلکه حیوان اند.

گفتنی است در پی اظهارات ترامپ در خصوص مهاجران، شماری از قانونگذاران دموکرات ضمن انتقاد از این اظهارات تاکید کرده بودند که نباید انسان ها را چنین خطاب کرد.