حق محوری از سوی رسانه های گروهی استان قزوین جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در جلسه هم اندیشی بسیج رسانه استان قزوین که چهارشنبه شب در سپاه قزوین برگزار شد اظهارداشت: فعالان رسانه باید خود را به مهارتهایی مجهز کنند تا بتوانند به رسالت حرفه ای خود عمل کرده و در اطلاع رسانی چابک شوند.

وی اضافه کرد: در بحران های سیاسی ایجاد شده کنونی خبرنگاران بسیجی مسئولیت سنگینی دارند و امروز که قلم در دست آنهاست باید حق محوری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین تصریح کرد: اگر روحیه حق محوری در جامعه تسری یابد می توانیم بستر عدالت را محقق و نهادینه کنیم و در این میان رسانه ها نقش مهمی دارند.

وی یادآورشد:جبهه نیروهای انقلابی بایداتحاد و وحدت خود را تقویت و با حسن ظن با یکدیگر برخورد کنند تابتوان کارهای خوبی را اجرا کرد.

فاطمی نسب گفت: طاغوت ستیزی از دیگر ویژگی های رسانه های انقلابی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا ساده زیستی فراموش نشود.

وی اضافه کرد: اگر کسی روحیه طاغوتی و تشریفاتی دارد این وظیفه رسانه هاست تا در نکوهش و ریشه کنی آن اقدام کنند.

در این نشست حاضران در خصوص استفاده بیشتر از ظرفیت بانوان در عرصه های فرهنگی، ضرورت تقویت صمیمیت میان اصحاب رسانه، استقبال از برنامه های بسیج رسانه دیدگاه خود را مطرح کردند.