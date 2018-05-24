سفیر آمریکا صهیونیستها را به تخریب مسجد الاقصی تحریک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس گفت: «دیوید فریدمن» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی از تحویل گرفتن نقشه شهر قدس از یهودیان تندرو که در آن تصویر آنچه که «معبد کذایی» خوانده می شود بر روی ویرانه های مسجد الاقصی مشخص است ابراز خوشحالی کرده و این اقدام نشانگر تحریک اسرائیل برای تخریب مسجد الاقصی است.

فوزی برهوم طی اظهاراتی تاکید کرد که این رفتار سفیر نشانگر همدستی آمریکا با اسرائیل در تعدی و تعرض به مقدسات ملت فلسطین و امت های عربی و اسلامی است.

وی تصریح کرد که رفتار سفیر آمریکا یک رفتار نژادپرستانه خطرناک به شمار می رود و باید امت های عربی اسلامی برای حراست از این مکان مقدس، تقویت پایداری مردم بیت المقدس و تدوین راهبردی کارآمد و قوی برای مصاف با تمامی طرح های توطئه آمیز آمریکا و اسرائیل علیه حقوق و مقدسات ملت فلسطین موضعی جدی اتخاذ کنند.