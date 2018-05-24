ایران بزودی نرخ مرجع زعفران دنیا را تعیین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد سلطانی نژاد شامگاه گذشته با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این مطلب افزود: در حالی که ایران تولید کننده ۹۰ درصد زعفران مصرفی جهان است اما سهم کمی از تجارت جهانی این محصول دارد؛ در دنیا، هر کشوری که سهم بیشتری از تولید یک محصول استراتژیک داشته باشد سعی می کند بازار قابل توجهی از آن محصول را در کشور شکل دهد.

وی با بیان اینکه بازار باید منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به حداکثر نزدیک کند، افزود: راه اندازی معاملات نقدی و آتی زعفران در بورس کالا به شفافیت قیمت و تعیین نرخ در بلند مدت وایجاد مرجعیت قیمتی کمک می کند.

مدیرعامل بورس کالا در خصوص فرآیند تدوین مشخصات قرارداد آتی زعفران اظهار داشت: برای راه اندازی این معاملات ابتدا مطالعات امکان‌سنجی و طراحی امیدنامه انجام و سپس جلساتی با حضور کارشناسان حوزه زعفران در خصوص طراحی مشخصات قرارداد برگزار شد؛ در ادامه این فرایند، مشخصات این قرارداد در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در هیات مدیره بورس کالا به تصویب رسید و در نهایت هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری این مشخصات را مورد تصویب قرارداد.

سلطانی نژاد در ادامه به بیان این مشخصات برای دارایی پایه قراردادهای آتی زعفران پرداخت و گفت: دارایی پایه این قرارداد زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) بوده و اندازه هر قرارداد شامل ۱۰۰ گرم زعفران نگین است.

وی افزود: در این معاملات حد نوسان مجاز برای قیمت روزانه حداکثر مثبت و منفی ۳درصد نسبت به قیمت تسویه روز قبل بوده و حجم هر سفرش حداکثر تا ۲۵ قرارداد است.

مدیرعامل بورس کالا به برگزاری جلسات هم اندیشی با نهادهای ذی ربط اشاره کرد و گفت: در راستای راه اندازی قراردادهای آتی زعفران پنج جلسه تخصصی میزکالایی با موضوع بررسی مشخصات قرارداد آتی زعفران برگزار شد؛ همچنین جلسات هم اندیشی و فرهنگ‌سازی با فعالان حوزه زعفران در تهران و شهرستان‌ها (تربت حیدریه، زاوه، شادمهر، مشهد، فریمان و کاشمر) و نیز جلسات متعدد تخصصی با شرکت‌های کارگزاری به منظور هم‌اندیشی و کسب آمادگی‌های لازم برگزار شد تا نقطه نظرات نهادهای ذی ربط و فعالان حوزه زعفران را برای آغاز این معاملات جویا شویم.

سلطانی نژاد از بحث های آموزشی نیز گفت و در خصوص آموزش معاملات این قراردادها به کشاورزان و زعفران کاران اظهار داشت: در راستای آموزش فعالان این حوزه با بورس کالا و نحوه معامله قراردادهای آتی زعفران و فرهنگ سازی بیشتر، از نماد زعفران در سامانه مجازی بازار مشتقه بورس کالا رونمایی شد.

مدیرعامل بورس کالا همچنین از امکان حضور و دریافت کد معاملاتی برای مشتریان خارجی خبر داد و گفت: علاوه بر معامله گران داخلی، مشتریان خارجی نیز می توانند با دریافت کد معاملاتی بورس کالا، در معاملات نقدی و مشتقه زعفران حضور یابند.