باقرکیهانی ثابت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طول ماه رمضان از ۶۵ مسجد شهرستان رزن سرکشی می‌شود.

وی گفت: سرکشی از۳۰ مسجد شهرهای رزن، قروه درجزین و سردرود و همچنین سرکشی از ۳۵ مسجد روستاهای تابعه بخش های مرکزی و قروه درجزین و سردرود برنامه هایی است که توسط این اداره در حوزه مساجد انجام خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۳۰ مسجد شهری و روستایی در رزن عنوان کرد: با برنامه ریزی و تلاش مجموعه تبلیغات اسلامی این شهرستان در ماه رمضان مساجد بیشتری مورد سرکشی قرار خواهند گرفت.

کیهانی افزود: دیدار با امام جماعت، دیدار با هیئت امناء، سخنرانی در جمع نمازگزاران و سرکشی مساجد از برنامه های فرهنگی و مذهبی در ماه رمضان است.

برگزاری روزانه ۲۵۰ سخنرانی در مساجد و محافل دینی

وی همچنین گفت: در ایام ماه رمضان روزانه ۲۵۰ سخنرانی در مساجد و حسینه های شهرستان رزن برگزار می‌شود.

باقرکیهانی ثابت گفت: بیش از ۱۱۰ مبلغ و مبلغه بومی، دفترتبلیغات اسلامی قم و طلاب دینی حوزه علمیه شهرستان برای تبلیغ در ایام ماه رمضان به مساجد و هیئات مذهبی، مدارس، مراکز دانشگاهی، پایگاه های بسیج، ادارات و نهادهای شهرهای رزن وقروه درجزین و سردرود و روستاهای این شهرستان اعزام شده اند.

کیهانی افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ سخنرانی در مساجد، حسینه ها و هیئات خانگی به همت مبلغان اعزامی پیرامون فضائل ماه رمضان برگزار می‌شود.