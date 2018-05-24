به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح پنجشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی سد خائیز در شهرستان تنگستان استان بوشهر اظهار داشت: امروز در جشن آغاز پروژه بسیار مهمی در استان بوشهر شرکت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه کشور کم‌آبی هستیم، اضافه کرد: کشور ما دارای یک تمدن بسیار بزرگ است که خیلی‌ها به این وضعیت و موقعیت کشور ما رشک می‌ورزند.

وزیر نیرو تصریح کرد: وظیفه عمومی همه مردم این است که با تمام وجود با کم‌آبی سازگاری داشته باشیم و نحوه برخورد با آب و مدیریت و مصرف آن را کنترل داشته باشیم و این وظیفه‌ای است که هر ایرانی باید به درستی انجام دهد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان،‌ بیان کرد: وظیفه داریم تا نقاط روشنی که در کارنامه جمهوری اسلامی وجود دارد را روشن نگاه داریم و با برخی کوتاهی‌ها اسیر بازی‌های بزرگ و پیچیده دیگران در بیرون از مرزها نشویم.

اردکانیان با بیان اینکه ایجاد ظرفیت لازم برای مهار آب‌های این سرزمین یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ نباید تحت تاثیر مشکلات قرار گیرد.

وی به وضعبت ساخت سد در سطح کشور و جهان اشاره کرد و ادامه داد: در نیمه اول قرن بیستم بیش از ۴۶ هزار سد بزرگ در دنیا ساخته شد و بعد از آن به سایر مسائل مهم بین المللی پرداخته شد.

وزیر نیرو افزود: از ابتدای دولت یازدهم ۲۶ سد بزرگ با حجم ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلون متر مکعب وارد مدار بهره ‌برداری شد و در سال گذشته هم ۱۷ سد بزرگ آبگیری و یا بهره‌برداری شد.

وی گفت: وزارت نیرو در استان بوشهر سعی کرده پروژه‌های بزرگی انجام دهد که می‌توان به سد دالکی باغان و خائیز و دشت پلنگ اشاره کرد.

اردکانیان از مجموعه نمایندگان استان و استاندار بوشهر و مسئولان استانی برای پیگیری و اجرای این طرح قدردانی کرد.