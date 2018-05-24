ثبت نام بیش از هزار کردستانی در سامانه سجام/ایجاد مرکز مهرخانواده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اعظمی امروز پنج شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج به اقدامات انجام شده این معاونت در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۹جلسه پیشگیری از وقوع جرم در استان و شهرستان ها در طول سال گذشته تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری های قضایی سه موضوع به عنوان برنامه مصوب شده است، عنوان کرد: اجرای طرح های جمع آوری محکومین دستگیری نشده و متواری، توانمندسازی قضات در رابطه با فرآیند داوری و ارتقا اثربخشی مجازات های جایگزین حبس از برنامه های حوزه پیشگیری قضایی در استان بوده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیشتر بر فراهم کردن بستر های لازم برای مجازات های جایگزین حبس در استان تلاش و اقدام شد، بیان کرد: امسال مجازات های جایگزین حبس در جرایمی که مشمول آن می شود، اجرا خواهد شد و در مواردی که منع رسانه ای نداشته باشد آن را اعلام می کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از اجرای ۱۴ برنامه در حوزه پیشگیری فرهنگی و اجتماعی خبرداد و افزود: یکی از برنامه های این حوزه برگزاری ۱۰ کارگاه اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین جرائم علیه امنیت اخلاقی و ناهنجاری های اجتماعی بود.

اعظمی ادامه داد: کردستان یکی از هشت استان‌ پایلوت اجرای طرح ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در سال ۹۶ بوده که این طرح در ۱۲ مدرسه استان اجرایی شده است.

وی از دیگر برنامه های حوزه فرهنگی این معاونت را برگزاری کارگاه مهارت پیشگیری رشد مدار در مدارس مجری طرح مذکور خواند و اظهارداشت: این طرح امسال به طور فراگیر به اجرا در خواهد آمد.

وی اجرای شیوه نامه مشاوره خانواده را از دیگر از اقدامات حوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی در استان ذکر کرد و افزود: ۱۴ مرکز مشاورن خانواده برای قبل از طلاق در استان وجود دارد که در طول سال گذشته باعث سازش ۲۵ درصدی زوجین متقاضی طلاق شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان از ایجاد مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدینشان با عنوان مرکز مهر خانواده خبرداد و گفت: تا قبل از سال ۹۶ کودکان طلاق والدین خود را در کلانتری و پاسگاه ها ملاقات می کردند.

اعظمی بیان کرد: از آنجا که کلانتری ها مکان ها مناسبی برای حضور کودکان طلاق نبود ایجاد مرکز مهر خانواده در دستور کار قرار گرفت و سال گذشته دو مرکز در استان راه اندازی شد.

وی عنوان کرد: تا امروز هم چهار مرکز مهر خانواده در شهرستان های استان ایجاد شده و در دیگر شهرستان های استان هم بر اساس تفاهم منعقد شده با بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی استان راه اندازی می شود.

وی به برنامه های حوزه پیشگیری های مردمی اشاره کرد و اظهارداشت: توانمندسازی و شبکه سازی سازمان های مردم نهاد در راستای پیشگیری از اعتیاد، طلاق ، امنیت اخلاقی، خشونت و جرائمی که علیه محیط زیست ومنابع طبیعی اعمال می شود، از جمله برنامه های ما در حوزه پیشگیری های مردمی بوده است.

اعظمی یکی از برنامه های سال جاری این معاونت را بهره مندی از خیران پیشگیری از وقوع جرئم دراستان خواند و گفت: به منظور بهره مندی از فکر وایده و برنامه نخبگان و صاحبان فکر واندیشه درصدد ایجاد گروه و مجمع خیران فکری در حوزه پیشگیری از جرائم دراستان هستیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان مهمترین جرائم به وقوع پیوسته دراین استان درسال گذشته را به ترتیب توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، ایراد صدمه غیرعمدی براثر تصادفات رانندگی وتهدید ذکر کرد و افزود: سال گذشته ۶۰۰ نفر به طور داوطلب در سامانه سجام ثبت نام کردند و امروز به بیش از هزار نفر رسیده است که این افراد در راستای دیده بانان پیشگیری از جرائم عمل می کنند.