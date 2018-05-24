اعزام ورزشکار قم به مسابقات قهرمانی پاراتکواندو آسیا در ویتنام

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمدرضا شعبانی ورزشکار قم در قالب تیم ملی پاراتکواندو کشور راهی ویتنام و شهر هوشیمینه محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا شد تا برای کسب مدال در این مسابقات پیکار کند.
وی افزود: مسابقات پاراتکواندو قهرمانی آسیا از ۳ خردادماه به میزبانی ویتنام آغاز میشود که تیم ملی پاراتکواندو ایران با ترکیبی ۱۰ نفره که در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم محمدرضا شعبانی ورزشکار قمی را در اختیار دارد در این رقابتها شرکت خواهد داشت.
رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قم گفت: شعبانی پیش از این حضور در چند رویداد برون مرزی را در کارنامه دارد و تجربه مسابقات مختلف به او در راه کسب مدال کمک خواهد کرد و به کسب مدال وی امیدواریم.
پیروزمنش بیان داشت: رشته پارا تکواندو پیش از این در هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین قم فعال نبود اما با آغاز فعالیت آن، محمد رضا شعبانی به عنوان ورزشکار شاخص ما به تیم ملی رسید و اکنون یکی از چهرههای موفق تیم ملی پارا تکواندو به شمار میرود.
وی عنوان کرد: شعبانی پس از بازگشت از مسابقات قهرمانی آسیا در ویتنام خود را برای اعزام به بازیهای پارا آسیایی جاکارتا آغاز میکند و حضور وی در جاکارتا، اولین تجربهاش در بازیهای پارا آسیایی خواهد بود.
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