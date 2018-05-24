به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عشایری در برنامه روی خط خبر شبکه خبر درباره مصوبات اخیر دولت در حوزه بازآفرینی شهری گفت: اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری در سه ماه پیش از سوی رئیس جمهور صادر شد و در آن زمان از ایشان برای تدوین برنامه های حقوقی و مالی آن فرصت سه ماهه خواستیم که در این سه ماه، طرح نهایی طی ۱۵ جلسه به ریاست معاونت اقتصادی رئیس جمهور در حوزه های مالی و حقوقی در قالب ۲۳ ماده تدوین و به هیئت دولت ارائه شد.

وی افزود: هفته گذشته این پیشنهادات در هیئت دولت مطرح و هر ۲۳ بند آن تصویب شد که مهمترین محورهای این برنامه تأکید بر محله محور بودن آن، اولویت داشتن مشارکت مردمی و ورود تسهیل گران و نهایتاً محور اصلی بودن اجرای برنامه از سوی توسعه گران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در اجرای این برنامه شهرداران نقش کلیدی دارند، اظهار داشت: قرار است در این برنامه هزینه تمام شده ساخت و ساز در محلات نابسامان شهری و بافت های فرسوده برای توسعه گران کمتر از سایر بافت ها باشد. مثلا اگر در منطقه ۵ تهران هزینه ساخت و ساز متری یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان است، در بافت های هدف به کمتر از یک میلیون تومان برسد که نشان می دهد ۲۵ درصد ارزان تر از سایر بافت ها خواهد بود.

عشایری تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، هزینه های جانبی مانند صدور پروانه ساختمانی، انشعابات آب و گاز و برق، حق نظارت نظام مهندسی، بیمه کارگران ساختمانی و ... تخفیف داده می شود که نهایتاً متری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و مجموعاً ۲۵ درصد هزینه تمام شده ساخت و ساز کمتر از سایر بافت ها خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افزود: برای شتاب دهی به اجرای این برنامه همه دستگاه های دولتی اراضی خود واقع در بافت های هدف را به این برنامه اختصاص می دهند تا مصوبات مالی طرح بازآفرینی شهری به جریان بیفتد. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های تابعه آن، تمامی اراضی خود را در ۲۱ شهر در اختیار برنامه قرار دادند که طراحی محلات فرسوده این ۲۱ شهر به اتمام رسیده، توسعه گر انتخاب شده و در حال امضای قرارداد هستیم.

به گفته وی از دیگر مصوبات اخیر هیئت دولت درباره برنامه ملی بازآفرینی شهری، این بود که تمام مشوق هایی که به مناطق محروم تعلق می گیرد، به بافت های نابسامان شهری داده می شود و امیدواریم اجرای این برنامه نهایتا به ۲۵ میلیون ساکن این بافت ها کمک کند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: بانک مرکزی با اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به این برنامه موافقت کرده و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم که پس از تصویب در مجلس، به صندوق توسعه ملی ابلاغ خواهد شد. همچنین از بخشی از بودجه عمومی سال ۹۷ برای اجرای این برنامه استفاده می کنیم تا با استفاده از آن به توسعه گران به ازای هر واحد ۵۰ میلیون تومان وام نوسازی مسکن اختصاص یابد.

عشایری یادآور شد:براساس مصوبه دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران پرداخت می‌شود تا صرف ساخت تأسیسات زیربنایی و روبنایی در محلات هدف شود. همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه تسهیلات نوسازی مسکن داده خواهد شد که به این مبالغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیز بابت ودیعه اسکان موقت افزوده می شود. به این صورت که اگر توسعه گر وارد محله ای شد و توانست با ساکنان محله برای نوسازی واحدهای مسکونی قرارداد امضاء کند، به ساکنان ۲۰ میلیون تومان بابت اسکان موقت ودیعه داده می شود و پس از اتمام واحد مسکونی این ودیعه یک جا به دولت بازگردانده خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم از این طرح استقبال کنند. در حال حاضر ۴۰۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند تا از تسهیلات خرید مسکن استفاده کنند. بخشی از این تسهیلات به خرید مسکن در بافت های فرسوده با سود ۶ درصد تعلق دارد که نشان دهنده افزایش تدریجی استقبال از طرح نوسازی و بازآفرینی است.