به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتسال جام رمضان بامداد پنج شنبه در سالن شهید حیدریان قم با انجام ۴ مسابقه دیگر ادامه یافت و تیم‌های گروه‌های پنجم و ششم این مسابقات اولین دیدار خود را در جام رمضان برگزار کردند.

در مسابقات برگزار شده از گروه پنجم تیم دفتر ساختمانی فجر ۲ بر صفر برابر حراست اداره برق تهران شکست خورد و دیدار تیم‌های الوند و فست فود به اما در نهایت با برتری ۲ بر صفر الوند به پایان رسید تا الوند و اداره برق خود را به عنوان مدعیان صعود معرفی کنند.

در دیدارهای گروه ششم نیز ابتدا تیم‌های سپهر و فرید با هم روبرو شدند که این مسابقه در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید و سپس تیم فوتسال ذاکر توانست ۴ بر ۲ از سد تیم فست فود زمانیان عبور کند.

در ادامه این مسابقات امشب و از ساعت ۲۲ در سالن شهید حیدریان، تیم‌های فروشگاه دنیای ورزش و نوجوانان الوند با هم روبرو می‌شوند و سپس از ساعت ۲۳ تیم‌های سهیل و امیران اسپرت با هم مسابقه خواهند داد.

از ساعت ۲۴ و از گروه هشتم تیم‌های شهید محمد مهدی لطفی و انصار با هم دیدار می‌کنند و آخرین مسابقه نیز از ساعت یک بامداد روز جمعه بین تیم‌های میلاد نور و یاران عطایی برگزار می‌کند که به معنای آخرین مسابقه دور اول مرحله گروهی مسابقات خواهد بود.

پس از برگزاری مسابقات امشب و بامداد جمعه، رقابت‌ها از جمعه شب وارد دور دوم مرحله گروهی می‌شود. در رقابت‌های امسال فوتسال جام رمضان ۳۲ تیم حضور دارند و در ۸ گروه ۴ تیمی با هم به رقابت می‌پردازند.