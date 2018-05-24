حجت‌الاسلام رامین خورنژاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شورای هیئت های مذهبی ارومیه در نظر دارد طرح بلوک بندی را در ۱۴ منطقه به نیت ۱۴ معصوم اجرا کند افزود: برای هر بلوک یک مسئول مشخص خواهد شد تا برنامه های مذهبی انجام شده از سوی هیئت های مذهبی آن بلوک توسط آن مسئول اداره و نظارت شود.

وی با تاکید بر ساماندهی فعالیت هئیت های مذهبی استان اضافه کرد: مسئول هر بلوک موظف است هیئت های منطقه بلوک خود را جمع آوری کرده و جلسه ای توجیهی برای آنان برگزار کند.

حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه هیئت های مذهبی باید بر گسترش انس و الفت در میان خود بیافزایند، عنوان کرد: اگر هیئت های مذهبی به صورت متفرق از هم حرکت بکنند خروجی درستی ندارند بنابراین باید بر انس درون هیئتی و انس بین هیئت های استان افزوده شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین از ثبت ۸۱۷ هیئت مذهبی آذربایجان غربی در سامانه طوبی خبر داد و اظهارداشت: تاکنون ۸۱۷ هیئت مذهبی در استان اقدام به ثبت نام در سامانه طوبی نموده اند که از این میزان خوی با ثبت ۱۹۱ هیئت مذهبی در رتبه نخست قرار داشته و ارومیه با ۱۲۸ و نقده با ثبت ۱۱۰ هیئت در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

وی در خصوص شناسایی مداحان اهل بیت استان گفت: در راستای شناسایی مداحان استان چهار هزار مداح مورد شناسایی قرار گرفته اند که از این تعداد حدود دو هزار و ۶۰۰ مداح در سامانه طوبی به ثبت رسیده اند.

حجت الاسلام حسینی افزود: در راستای توانمدسازی هیئت های مذهبی طی سالیان گذشته کارگاههای آموزشی بسیاری در سطح استان اجرا شده بود که امسال نیز با تخصیص اعتبارات مورد نیاز این کارگارهها دوباره برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و آموزش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئت‌ها در دسترس خواهد بود و فعالیت‌ها هم منسجم می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در استان تسریع می‌شود و کیفیت فعالیت‌ها تقویت می‌شود افزود: این اداره کل نسبت به ساماندهی هیئت‌های مذهبی تأکید زیادی دارد چراکه توجه به این امر مهم باعث ارتقای کیفیت فعالیت‌ها می‌شود و همچنین هیئت‌های مذهبی می‌توانند در برنامه خود به محتوا بیشتر توجه کنند.