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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

به دلیل برگزار نشدن مجمع انتخابات هیئت والیبال قم؛

وضعیت آینده والیبال استان قم مبهم است

وضعیت آینده والیبال استان قم مبهم است

قم - در حالی که ماه‌ها از پایان دوره ریاست ۴ ساله رئیس سابق هیئت والیبال استان قم می‌گذرد وضعیت آینده والیبال استان قم کماکان مبهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت والیبال استان قم که قرار بود ۲۵ بهمن ۹۶ برگزار شود یک بار به تعویق افتاد و زمان بندی جدید آن ۲۰ اسفند ۹۶ بود اما این مجمع در آن تاریخ هم برگزار نشد و به پس از پایان تعطیلات نوروزی ۹۷ موکول شد.

اکنون با گذشت ۲ ماه از آغاز سال جدید و فرا رسیدن خردادماه، نه خبری از مجمع انتخابات هیئت والیبال استان قم است و نه فدراسیون والیبال و اداره کل ورزش و جوانان استان قم پاسخ مشخصی در قبال وضعیت والیبال استان قم داده‌اند.

در شرایطی که قطار توسعه والیبال در تمامی استان‌ها با سرعت در حال حرکت است و از دست دادن حتی یک روز هم در این مسیر رقابتی، منطقی به نظر نمی‌رسد سهم والیبال قم در ماه‌های اخیر از این روند صفر بوده و والیبال قم بدون سکاندار رها شده است.

والیبال قم با جمعیت مخاطبی حداقل ۲ هزار نفری و با آمار ورزشکار بالا هم در بخش مردان و هم در بخش زنان ماه‌های اخیر را بدون ساز و کار مشخص فعالیت سپری کرده است و در این شرایط وضعیت فعالیت باشگاه‌ها، تیم‌های قمی در لیگ‌های مختلف و اعضای خانواده بزرگ والیبال مشخص نیست.

در این شرایطی است که فدراسیون والیبال بر توسعه والیبال هم در بخش استان‌ها و هم در بخش بانوان تأکید کرده اما در قبال وضعیت والیبال استان قم و اوضاع این استان واکنش و حساسیتی نشان نداده است که سؤال برانگیز به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر اداره کل ورزش و جوانان استان قم که متولی ورزش در استان قم است در مورد تعویق‌ها و برگزار نشدن این مجمع تا این زمان از سال توضیحی ارائه نکرده است.

ادامه روند کنونی بدون تردید به تضعیف هر چه بیشتر جایگاه والیبال در استان قم و ادامه عقب ماندگی از رقبا و استان‌های هم سطح در کشور می‌انجامد و والیبال استان قم را باز هم به عقب‌تر خواهد برد.

کد مطلب 4305150

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