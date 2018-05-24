وضعیت آینده والیبال استان قم مبهم است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت والیبال استان قم که قرار بود ۲۵ بهمن ۹۶ برگزار شود یک بار به تعویق افتاد و زمان بندی جدید آن ۲۰ اسفند ۹۶ بود اما این مجمع در آن تاریخ هم برگزار نشد و به پس از پایان تعطیلات نوروزی ۹۷ موکول شد.

اکنون با گذشت ۲ ماه از آغاز سال جدید و فرا رسیدن خردادماه، نه خبری از مجمع انتخابات هیئت والیبال استان قم است و نه فدراسیون والیبال و اداره کل ورزش و جوانان استان قم پاسخ مشخصی در قبال وضعیت والیبال استان قم داده‌اند.

در شرایطی که قطار توسعه والیبال در تمامی استان‌ها با سرعت در حال حرکت است و از دست دادن حتی یک روز هم در این مسیر رقابتی، منطقی به نظر نمی‌رسد سهم والیبال قم در ماه‌های اخیر از این روند صفر بوده و والیبال قم بدون سکاندار رها شده است.

والیبال قم با جمعیت مخاطبی حداقل ۲ هزار نفری و با آمار ورزشکار بالا هم در بخش مردان و هم در بخش زنان ماه‌های اخیر را بدون ساز و کار مشخص فعالیت سپری کرده است و در این شرایط وضعیت فعالیت باشگاه‌ها، تیم‌های قمی در لیگ‌های مختلف و اعضای خانواده بزرگ والیبال مشخص نیست.

در این شرایطی است که فدراسیون والیبال بر توسعه والیبال هم در بخش استان‌ها و هم در بخش بانوان تأکید کرده اما در قبال وضعیت والیبال استان قم و اوضاع این استان واکنش و حساسیتی نشان نداده است که سؤال برانگیز به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر اداره کل ورزش و جوانان استان قم که متولی ورزش در استان قم است در مورد تعویق‌ها و برگزار نشدن این مجمع تا این زمان از سال توضیحی ارائه نکرده است.

ادامه روند کنونی بدون تردید به تضعیف هر چه بیشتر جایگاه والیبال در استان قم و ادامه عقب ماندگی از رقبا و استان‌های هم سطح در کشور می‌انجامد و والیبال استان قم را باز هم به عقب‌تر خواهد برد.