گرد و غبار در آسمان ایلام/غبار تا فردا ادامه دارد

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهد موج هایی از گرد و غبار در طراز میانی جو استان هستیم، این شرایط ناپایداری را تا فردا در سطح استان داریم.

وی افزود: در برخی ساعات احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و در برخی نواحی به ویژه نواحی شمالی و شرقی استان وجود دارد، همچنین افزایش سرعت باد به ویژه بر روی نواحی مرزی و روی منطقه وجود دارد.

میهن پرست اضافه کرد: طی امروز و فردا این گرد و غبار در آسمان استان وجود دارد، اما میزان غلظت آن به صورت رقیق تا متوسط پیش بینی می شود.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان تصریح کرد: پدیده کانون گرد و غبار در مرز ایران و عراق و نیز قسمت های مرکزی و جنوبی عراق شکل یافته است.