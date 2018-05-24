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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایلام خبر داد:

گرد و غبار در آسمان ایلام/غبار تا فردا ادامه دارد

گرد و غبار در آسمان ایلام/غبار تا فردا ادامه دارد

ایلام-رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایلام گفت: آسمان استان تا فردا غبار آلود است.

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  شاهد موج هایی از گرد و غبار  در طراز میانی جو استان  هستیم، این شرایط ناپایداری را تا فردا در سطح استان داریم.

وی افزود: در برخی ساعات احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و در برخی نواحی به ویژه نواحی شمالی و شرقی استان وجود دارد، همچنین افزایش سرعت باد به ویژه بر روی نواحی مرزی و روی منطقه وجود دارد.

میهن پرست اضافه کرد: طی امروز و فردا این گرد و غبار در آسمان استان وجود دارد، اما میزان غلظت آن به صورت رقیق تا متوسط پیش بینی می شود.

رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان تصریح کرد: پدیده کانون گرد و غبار در مرز ایران و عراق و نیز قسمت های مرکزی و جنوبی عراق شکل یافته است.

کد مطلب 4305161

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