شروط رهبر انقلاب برای مذاکره با اروپا را تبدیل به قانون می کنیم

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین شروطی برای مذاکره با اروپا گفت:مقام معظم رهبری با توجه به نگرانی های ملت، فرمایشاتی داشتند که رهنمونی برای نمایندگان مجلس شد تا بتوانند در قبال وظایف خود اقداماتی را انجام دهند.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری ۱۲ فراز داشت که باید هر کدام تبدیل به قانون شود تا دست دولت برای مذاکره با اروپا باز شود و برای اقدامات موثر دولت راهگشا باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر اینکه فرمایشات رهبری جامع، فصل الخطاب و پیامبر گونه بود اظهار داشت: در مرحله اول هفته آینده کمیسیون امنیت ملی شروط رهبر معظم انقلاب در مورد مذاکره با اروپا را بررسی کرده و تبدیل به قانون خواهیم کرد تا دست دشمن را ببندیم و دست دولت و مذاکره کنندگان را باز کنیم.

حسن بیگی با بیان اینکه شروط مقام معظم رهبری خط قرمز مذاکرات است، گفت: خط قرمز مذاکره کنندگان برای مذاکره با اروپا شروطی است که مقام معظم رهبری تعیین کردند که در مجلس تبدیل به قانون خواهد شد تا کسی نتواند به صورت شفاف از این خطوط عبور کند.

وی تصریح کرد: سخنان مقام معظم رهبری در همه زمینه ها خط قرمز و فصل الخطاب است و عبور از آن خلاف شرع و قانون است.