مانورآمادگی سازمان ها و مدیریت های شهرداری یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مانور از ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه به مناسبت گرامی داشت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با حرکت خودروهای سبک و سنگین آغاز شد.

شهردار یاسوج در حاشیه این مانور با تبریک فتح قهرمانانه خرمشهر و با تاکید بر دلاوری های مردمان ایران اسلامی گفت: فتح خرمشهر نمونه ای از دلاوری ها و جانفشانی های مردم ما در جبهه های نبرد حق علیه باطل بود.

نستهن مقدم افزود: در آزادسازی خرمشهر دستان خدا تکیه گاه فرزندان این ملت بود و با رشادت ها و تلاش های رزمندگان اسلام، چنگال اهریمنی دشمنان تا دندان مسلح در این حماسه غرور آفرین شکسته شد.

مقدم با اشاره به مانور برگزار شده ابراز داشت: از جمله اهداف برگزاری این مانور جلب بهتر مشارکت های مردمی در توسعه زیباسازی شهری و گسترش ظرفیت ها برای تحقق مبلمانی درخور و شایسته برای شهر یاسوج است.

وی افزود: همچنین افزایش هماهنگی و ترغیب جامعه برای تحقق شهری پاک و عاری از زباله با فرهنگ سازی خروجی محور از دیگر اهداف برگزاری این مانور است.

مقدم تصریح کرد: شهر یاسوج به عنوان پیشانی استان و یکی از ظرفیت های مهم گردشگری مطرح است و نقش مشارکت مردمی در توسعه شاخص های مختلف آن محسوس است.

شهردار یاسوج از اجرای چندین طرح و برنامه برای توسعه و بهبود مبلمان و زیباسازی شهری خبر داد و بیان کرد: همچنین نهضت نامگذاری خیابان ها و کوچه های شهر یاسوج با پوشش بیش از ۴۸۰ نامگذاری از دیگر اقدامات هدفگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به دعوت شهرداری از بسیاری از مسئولین برای شرکت در برنامه ها، مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج از حضور کمرنگ مسئولین در برنامه های این مجموعه گلایه داشتند.