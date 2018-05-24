به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ امام علی(ع) همزمان با دهم ماه رمضان، سالروز وفات حضرت خدیجه(س) سوگواره چشمه کوثر را برگزار می کند.

در این برنامه ضمن تبیین نقش مهم و حساس حمایت های همسر گرامی پیامبر اکرم(ص) در توفیق رسالت ایشان، مراسم سوگواری با حضور جمعی از مادران روزه‌دار و کودکان و نوآموزان در خانه فرهنگ امام علی(ع) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش به همین مناسبت زهرا علیمرادی کارشناس برنامه در خصوص ویژگی‌ها و سیره حضرت خدیجه(ص) صحبت می کند و نو آموزان پارک آموزش کتاب و کودک دکلمه ای را اجرا و نمایشی را درباره آن حضرت اجرا می کنند.

قرائت زیارت عاشورا، بیان مصائب و زندگی‌نامه پیامبر گرانقدر اسلام و حضرت خدیجه سلام الله از جمله بخش‌های این برنامه است.

این برنامه روز شنبه ۵ خرداد ساعت ۱۰ در خانه فرهنگ امام علی(ع) به نشانی میدان جانبازان، جنب مجتمع شهید مختار سلیمانی میزبان بانوان و کودکان است.