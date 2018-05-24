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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۴۴

توسط خانه فرهنگ امام علی(ع)؛

سوگواره «چشمه کوثر» ویژه بانوان برگزار می‌شود

سوگواره «چشمه کوثر» ویژه بانوان برگزار می‌شود

همزمان با سالروز وفات حضرت خدیجه(س)، سوگواره «چشمه کوثر» ویژه بانوان و کودکان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فرهنگ امام علی(ع) همزمان با دهم ماه رمضان، سالروز وفات حضرت خدیجه(س) سوگواره چشمه کوثر را برگزار می کند.

در این برنامه ضمن تبیین نقش مهم و حساس حمایت های همسر گرامی پیامبر اکرم(ص) در توفیق رسالت ایشان، مراسم سوگواری با حضور جمعی از مادران روزه‌دار و کودکان و نوآموزان در خانه فرهنگ امام علی(ع) برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش به همین مناسبت زهرا علیمرادی کارشناس برنامه در خصوص ویژگی‌ها و سیره حضرت خدیجه(ص) صحبت می کند و نو آموزان پارک آموزش کتاب و کودک دکلمه ای را اجرا و نمایشی را درباره آن حضرت اجرا می کنند.

قرائت زیارت عاشورا، بیان مصائب و زندگی‌نامه پیامبر گرانقدر اسلام و حضرت خدیجه سلام الله از جمله بخش‌های این برنامه است.

این برنامه روز شنبه ۵ خرداد ساعت ۱۰ در خانه فرهنگ امام علی(ع) به نشانی میدان جانبازان، جنب مجتمع شهید مختار سلیمانی میزبان بانوان و کودکان است.

کد مطلب 4305179

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