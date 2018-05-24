کارگاه تصویرسازی در حوزه هنری زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از حوزه هنری زنجان،مهدی خدایی افزود: اولین نشست کارگاه تصویرسازی به مناسبت بزرگداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور مریم هاشمی نژاد، مدرس کارگاه و دانشجویان و هنرمندان صبح روز چهارشنبه ۲ خرداد ماه برگزار گردید.

وی اظهار داشت: تصویر سازی یکی از شاخه های هنرهای تجسمی است، هرچند در زمره هنرهایی به شمار می‌روند که در مقایسه با سایر شاخه‌های هنری از قدمت چندانی برخوردار نیستند، اما کاربرد گسترده و جذابیت بسیار آن جایگاه ویژه‌ای به این هنر نوین بخشیده است.

خدایی با تأکید بر آثار مثبت برپایی کارگاه‌های تخصصی در رشته‌های تخصصی هنری در حوزه هنری زنجان، ادامه داد: با برگزاری این نشست‌ها علاوه بر کشف استعدادها که به خودکفایی هنرمندان و هنرجویان در زمینه تولید آثار منجر می‌شود، علاقه‌مندان به رشته‌های هنری می‌توانند با صرف زمان کمتری از مباحث آموزشی ارائه شده در این کارگاه‌ها بهره‌مند شوند.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری زنجان گفت: در کارگاه تصویر سازی برگزار شده، دانشجویان و هنرجویان رشته گرافیک پس از فراخوان و استعدادسنجی جذب کارگاه تصویر سازی شدند و پس از گذراندن دوره آموزشی تکمیلی در این کارگاه، بر اساس اهداف حوزه هنری تولیدات خود را ارائه خواهند نمود

خدایی یادآور شد: واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری زنجان در نظر دارد طبق یک برنامه‌ریزی انجام شده در طول سال ۹۷، کارگاه تصویرسازی را به صورت مستمر و با رویکرد تولید آثار فاخر هنری ادامه دهد.

اجرای نمایش «ارتفاعات الله اکبر» در زنجان

واحد نمایش حوزه هنری استان زنجان به مناسبت بزرگداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، نمایش خیابانی «ارتفاعات الله اکبر» را به اجرا می‌گذارد.

واحد نمایش حوزه هنری استان زنجان به مناسبت بزرگداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر، نمایش خیابانی «ارتفاعات الله اکبر» را چهارشنبه، دوم خردادماه ۹۷، به مدت سه روز به اجرا می‌گذارد.

نویسندگی نمایش خیابانی «ارتفاعات الله اکبر» را پژمان شاهوردی انجام داده و کارگردانی آن به عهده حمیدرضا قزلباش است.

این نمایش، با همت واحد نمایش حوزه هنری استان زنجان و با مشارکت انجمن هنرهای نمایشی استان، از دوم لغایت چهارم خردادماه ۹۷ بعد از نماز ظهر و عصر در مساجد شهر زنجان اجرا خواهد شد.

در نمایش « ارتفاعات الله اکبر » علیرضا فریدراد، جلال نوری و حمیدرضا قزلباش ایفای نقش خواهند کردند. موسیقی و افکت این کار نیز بر عهده جلال نوری است.

این نمایش بر اساس داستانی با موضوع احداث اتوبانی است که قرار شده از خانه یک مرد خرمشهری عبور کند و با مخالفت شدید صاحب خانه مواجه می شود که دلیل مخالفتش بر این است که در حیاط آن خانه سه شهید به خاک سپرده شده اند.