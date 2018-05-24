محموله پرنده غیرمجاز در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست نهبندان، محمد کاظم شکرگزار از کشف و ضبط دومین محموله پرندگان غیر مجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: محموله غیرمجاز تعداد ۲۱۸ قطعه پرنده زینتی از نوع کوتوله هلندی و مرغ مینا در شهرستان نهبندان کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: طی هفته جاری این دومین محموله غیرمجاز پرندگان زینتی است که توسط ماموران نیروی انتظامی ایست و بازرسی سهل آباد کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ماموران پرتلاش نیروی انتظامی با مشکوک شدن به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که در مسیر زاهدان مشهد در حال تردد بود با متوقف کردن خودرو و بازرسی از آن موفق به کشف تعداد ۲۱۸ قطعه پرنده زینتی شدند که پرندگان تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شد.

شکرگزار یادآور شد: در این رابطه یک فقره پرونده تخلف تنظیم و جهت رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.