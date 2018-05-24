قدرت دفاعی کشور قابل چشم پوشی نیست/پاسخ به تهدیدات قاطع خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تجدید میثاق نیروهای مسلح با آرمان های امام(ره) طی سخنانی در خصوص عملیات الی بیت المقدس گفت: نصرت الهی در این عملیات رزمندگان را یاری کرد و پیروزی نصیب رزمندگان ایرانی شد، در مرحله چهارم این عملیات ما به بن‌بست رسیده بودیم، اما خدا پیروزی را به ما عطا کرد.

وی با بیان این که ایران اسلامی هیچ گاه در پی جنگ و جنگ‌افروزی نبوده‌ا است، گفت: اما این مساله باعث نمی‌شود که از توانمندی‌های دفاعی خود چشم‌ پوشی کنیم.

امروز با چهره تازه‌ای از تحریم‌ها روبرو هستیم

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران سپس به صداقت، اخلاص و فداکاری رزمندگان اشاره کرد و افزود: وقتی خداوند این ویژگی ها را در ما دید، پیروزی را نصیب رزمندگان اسلام و خفت را نصیب دشمن کرد، به همین دلیل است، که امام خمینی (ره) فرمودند « خرمشهر را خدا آزاد کرد. » ، ما خرمشهر را با ایمان به خداوند و تبعیت از ولایت فتح کردیم.

پوردستان سپس به شرایط روز کشور اشاره کرد و گفت: امروز نیز با وحدت، همدلی، یکپارچگی و نهراسیدن از دشمن و مشکلات می‌توانیم پیروز باشیم، چراکه صبر، مقاومت و ایستادگی و توکل به خدا همواره رمز پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

وی سپس ادامه داد: امروز با چهره تازه‌ای از تحریم‌ها روبرو هستیم، بازوی مسلح نظام وظیفه دارد، متناسب با تهدیدها، بازدارندگی قوی داشته باشد.

ادبیات دشمن لایق خودش است

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ما دیگر با ردپای دشمن در فضای جنگ نرم، نیمه سخت و سخت روبرو نیستیم، بلکه خود دشمن را می‌بینیم.

پوردستان افزود: امروز ادبیات دشمن دیگر عامه‌پسند نیست، بلکه از ادبیاتی استفاده می‌کند که لایق خودش است.

وی در ادامه به آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کلیه حرکت‌ها را در مرزها، خارج از مرزها و منطقه رصد می‌کنند و این حرکت‌ها توسط کارشناسان اطلاعاتی تحلیل و متناسب با آن اقدام می‌شود.

اشراف اطلاعاتی بر پایگاه های نظامی در خلیج فارس داریم

رییس مرکز مطالعات راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از اشراف اطلاعاتی کاملی در رابطه با پایگاه‌های نظامی دشمن در کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس از نظر تعداد یا نوع هواپیما یا شناورهایشان در خلیج فارس برخوردار هستیم و رفتارشناسی دقیقی از آن‌ها داریم و ظرفیت‌های دفاعی لازم را در این راستا در نظر گرفته‌ایم.

پوردستان با بیان این که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه شروع‌کننده تهاجمی نبوده و نخواهد بود، تاکید کرد: اگر تهدید ارزش های انقلاب، استقلال و تمامیت ارضی ما چهره عمل به خودش بگیرد در زمان خودش و در هر جغرافیایی پاسخ مناسب و قاطع خواهیم داد و وارد عمل می‌شویم.

وی افزود: ما به دنبال جنگ، جنگ‌افروزی و تسلط به هیچ جغرافیایی خارج از کشورمان نبودیم اما این راهبرد دلیل نمی‌شود که از توانمندی‌های دفاعی خود چشم‌پوشی کنیم زیرا این مساله تجربه‌ای است که از دفاع مقدس کسب کرده‌ایم، ما متناسب با حرکت های دشمنان ظرفیت هایی دفاعی خود را نیز افزایش می دهیم و امروز با برکت وجود جوانان دانشمند و صنایع دفاعی کارآمد سلاح های مورد نیاز با تعداد زیادی ساخته می شود.