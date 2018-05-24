تجربه دوران دفاع مقدس چراغ راه آینده انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز پنجشنبه در مراسم سالروز آزادسازی خرمشهر ایلام اظهار کرد: ملت بزرگ ایران هیچگاه یاد و خاطره بهترین فرزندان خود که نهال کوچک انقلاب را با خون خود آبیاری و آن را به درختی تنومند تبدیل کردند، فراموش نخواهد کرد.

وی افزود: تمامی موانع و دشواری های پیش روی نظام در سایه همبستگی ملی و هدایت های امام راحل و مقام معظم رهبری پشت سر گذاشته ایم و اکنون به این امنیت مثال زدنی رسیده ایم.

استاندار ایلام اضافه کرد: در سایه همین یکپارچگی ملی و اقتدار دفاعی هیچ ابرقدرتی جسارت و جرات مقابله با ایران را در ذهن خود نمی پروراند.

سلیمانی دشتکی گفت: همین روحیه استقال طلبی و حمایت از مظلومان و ایستادگی در مقابل ابرقدرت ها باعث شده قدرت های غرب و شرق به فکر براندازی این نظام باشند ولی تاکنون توطئه های آنها به سنگ خورده است.

وی یادآور شد: مردم ایران تجربه هشت سال جنگ تحمیلی را در کارنامه خود دارد که این نبرد در تاریخ این مرز و بوم بی نظیر و مثال زدنی است چرا که در این جنگ نابرابر ایران بدون هیچ پشتوانه نظامی و تسلیحاتی از جانب کشورهای های غربی به لطف اتکا به خداوند و همبستگی ملی در جنگ هشت ساله پیروز شد.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: دفاع مقدس اوج ایثار، از خودگذشتگی، ایمان، رشادت و فداکاری رزمندگان و مردم ایران بود که با کمترین توان نظامی و نبود امکانات و تجهیزات در برابر تهاجم صدام و همپیمانان بین المللی اش به پیروزی رسید و موجب خواری و ذلت دشمنان و اقتدار همیشگی ایران اسلامی شد.

وی یادآور شد: هم اکنون نیز ایران با استفاده از تجربه های ارزشمند دفاع مقدس از امکانات نظامی و دفاعی، رزمندگانی دلیر و بی باک، مردم و مسئولانی مطیع امر رهبر و رهبری با درایت و شجاع برخوردار است که دشمنان را عاصی کرده است.