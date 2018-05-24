به گزارش خبرنگار مهر، از سال های گذشته تاکنون تعداد سرعت‌گیرها در اردبیل هر روز در حال افزایش بوده و در حال حاضر تعداد آن به حدی رسیده که در هر خیابان و معابری و حتی در کوچه های فرعی و بن بست نیز می توان چندین سرعت گیر را مشاهده کرد.

افزایش این سرعت گیرهای ضروری و غیرضروری همچنان در اردبیل افزایش یافته و موجی از انتقاد و نارضایتی شهروندان و بویژه رانندگان خودروهای فعال در حمل ونقل عموم را در پی داشته است.

این انتقادها در مقاطعی موجب شده که شورای ترافیک واکنش نشان داده و طرح کاهش سرعت گیرها را در دستور کار قرار داده است، براین اساس برخی سرعت گیرها برداشته شده اما بارها دیده شده که چند متر آن طرف تر سرعت گیر دیگری بوجود آمده است.

اکثر این سرعت گیرها که کاملا غیراستاندارد اجرا می شوند در برخی مواقع عامل مهمی در ایجاد ترافیک شهری و نیز تصادفات و بروز حوادث ناخواسته و ناگوار بوده و خساراتی را به شهروندان تحمیل می کنند.

طی سال های اخیر برغم نارضایتی و انتقادهای صورت گرفته تعداد سرعت گیرها در اردبیل همچنان افزایش داشته و متولیان گوش خود را به روی این نارضایتی و اعتراضات شهروندان گرفته اند.

چنانچه این موضوع امروز در جلسه شورای ترافیک استان اردبیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت و مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل خواستار استانداردسازی سرعت گیرها در اردبیل شد.

موسی کنعان پور در این جلسه با بیان اینکه تعداد سرعت گیرها در سطح شهر اردبیل زیاد است، خواستار بررسی دقیق و کارشناسی و ساماندهی آن از سوی شهرداری اردبیل شد.

وی یادآور شد: شهرداری اردبیل علاوه بر ساماندهی، باید نسبت به استاندارد کردن سرعت گیرها اقدام کند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل در این خصوص خواستار اقدام شهرداری اردبیل نسبت به خط کشی معابر و خیابان ها طبق مصوبات شورای ترافیک شد.

وی با بیان اینکه در طراحی خیابان ها و میادین نیز باید بحث استاندارد رعایت گردد، بیان داشت: اگر خیابان ها و میادین در سطح شهر منطبق با استاندارد باشد قطعا موجب کاهش ترافیک خواهد شد.

کنعانپور همچنین با بیان اینکه نامه های ارجاع شده در کمیته فنی باید منتج به نتیجه شود، افزود: هر طرحی که به جلسه طرح ترافیک ارجاع می شود با بررسی های کارشناسی و چکش کاری بسیار به شورا ارسال شود.