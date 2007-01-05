اعتبار نوسازی فقط به 2 مدرسه تخریبی اختصاص یافته است

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از 5 مدرسه تخریبی آمل که امسال در ردیف بازسازی قرار گرفت ، اداره کل نوسازی استان فقط به 2 واحد آموزشی اعتبار اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه دولت مکلف شد تا 4 سال آینده مدارس تخریبی را بازسازی کند ، خاطر نشان کرد: هم اکنون به علت کمبود فضاهای آموزشی در آمل ، بیشتر مدارس این شهرستان دو نوبته است.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل اضافه کرد: از 11 واحد آموزشی در حال ساخت در این شهرستان ، 4 واحد آن تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

لطفی همچنین در خصوص هنرستان های شهرستان آمل گفت: هم اکنون 3 هزار و 852 دانش آموز آملی در 20 هنرستان دولتی و غیر دولتی مشغول به تحصیل هستند.

وی یادآور شد: کار ساخت کارگاه آموزشی هنرستان امام علی آمل در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع و زیربنای 600 متر مربع با یک میلیارد و 500 میلیون ریال با همکاری عباس سجادی خیر آملی و اداره کل نوسازی مدارس مازندران آغاز شد.