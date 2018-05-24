غلبه بر دشمن امروزبابهره گیری ازعوامل پیروزی عملیات بیت المقدس

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد علیپور ظهر امروز در آیین غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای خرمشهر با بیان اینکه عملیات بیت المقدس نسبت به عملیات قبل از خودش ویژگی های خاص خود را داشت، اولین شاخصه عملیات بیت المقدس را بحث اشراف اطلاعاتی برشمرد و با تأکید بر لزوم بهره گیری از این ویژگی در شرایط فعلی اظهار کرد: اشراف اطلاعاتی ویژگی بود که به واسطه آن ضعف و قوت دشمن شناسایی می شد و امروز بنا بر اشراف اطلاعاتی که یکی از موضوعات مهم است باید هوشیار بوده و دشمن را سبک نشمرد.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس خوزستان با یادآرو شدن اینکه جنگ امروز نیز ادامه دارد، افزود: باید اشراف اطلاعاتی در تمام زمینه ها آنچنان قوی باشد که بتوان نقاط قوت را تقویت کرده و نقاط ضعف دشمن را شناسایی کرد، تا بتوان از نقاط ضعف دشمن ضربه وارد کرد.

وی تاکید کرد: دشمن امروز دارای نقاط ضعف بسیار بزرگی است و اگر اراده شود می توان با تکیه بر پروردگار، خرمشهرهای بزرگ را ایجاد کرد.

سردار علیپور وحدت میان مردم را عامل مهم دیگری در خلق حماسه فتح خرمشهر خواند و هدف قرار دادن این ویژگی را یکی از ترفندهای دشمن امروز دانست و گفت: دشمن امروز هدف قرار دادن وحدت و یکپارچگی را دنبال می کند و اما همه از اصولگرا و اصلاح طلب و سرخ و سفید، آبی و سبز در بحث خدمت به کار گرفته شده و در مواجه با هر متجاوزی مشت واحدی می شوند و از همدیگر حمایت می کنند تا هدفی واحد را دنبال کنند.

وی از اصل غافلگیری به عنوان دیگر اصول پیروزی عملیات بیت المقدس یاد کرد و گفت: موضوع سوم در عملیات بیت المقدس بحث غافلگیری و فریب دشمن بود و امروز نیز باید دانست که در کجا باید از اصل غافلگیری و فریب استفاده کرد.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس خوزستان همچنین مهمترین اصل جریان انقلاب تا به امروز و به ویژه در عملیات بیت المقدس را اصل ولایت فقیه معرفی کرد و افزود: حضرت امام مردی بود که نترسید و فرمود ما پیروزیم؛ مردی که همه را برای بدست آوردن توانمندی درونی خود تشویق کرد و فرمود ما می توانیم و توانستیم خرمشهر را به آغوش مردم برگردانیم.

وی در ادامه مقاومت در قلب سوریه و عراق را برگرفته از فتح خرمشهر دانست و بیان کرد: امروز مظلومیت خرمشهر به جهان ثبات شده ومقاومت این شهر به سوریه و عراق صادر شده است؛ این مردم سوریه هستند که می جنگند و مشاوران ما تنها فرهنگ مقابله با استکبار به مردم سوریه و عراق منتقل کردند.