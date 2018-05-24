شنیدن صدای مردم یکی از راه های افزایش مشارکت در حوزه سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در حاشیه نشست افزایش مشارکت مردم در حوزه سلامت در ژنو یکی از راه های افزایش مشارکت مردم در حوزه سلامت را شنیدن صدای آنها برای حل مسایل و مشکلات آنان بیان کرد و گفت: در ایران در سطح محلات، کانون های سلامت و مجمع سلامت محله در سال 97 شکل خواهد گرفت.

سید محمدهادی ایازی ضمن بیان این مطلب، گفت: در مجمع سلامت نمایندگان دستگاههای دولتی، نمایندگان مردم در قالب کانون های سلامت و نماینده فرهیختگان محلی شامل اساتید دانشگاهها، پزشکان و روحانیون حضور دارند و زمینه انتقال صدای مردم را به مجمع سلامت شهرستان و استان و نهایتا مجمع ملی سلامت فراهم خواهند کرد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به این که این نشست در حاشیه اجلاس جهانی وزرای بهداشت با هدف شنیدن صدای مردم بدین منظور شکل گرفته است، افزود: در این نشست، تجارب کشورهای مختلف بیان شده و با استفاده از این تجارب زمینه ای فراهم خواهد شد تا صدای مردم بیشتر شنیده شده و مشارکت مردم در حوزه سلامت افزایش یابد.

ایازی افزود: در این نشست ما تجارب خود را در قالب راه اندازی کانون های سلامت و مجمع سلامت محله، شهرستان، استان و مجمع ملی سلامت بیان کرده و نحوه شنیدن صدای مردم و مشارکت گسترده تر آنها را بیان خواهیم کرد و از تجارب کشورهای دیگر استفاده کرده و با بومی سازی آنها در سطح کشور خودمان پیاده سازی و اجرا خواهیم کرد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد: با استمرار این جلسات و انتقال تجربیات مشارکت مردم بصورت گسترده تر و شنیدن صدای مردم در سطح تمام کشورهای جهان محقق خواهد شد.

نشست مشارکت اجتماعی مردم در حوزه سلامت با حضور معاون اجتماعی وزارت بهداشت کشورمان و با مشارکت کشورهای شیلی، تایلند، مصر، فرانسه، ماداگاسگار و سازمان جهانی بهداشت برگزار شد.

هفتاد و یکمین مجمع جهانی سلامت در سالروز تاسیس سازمان جهانی بهداشت با حضور وزرا و نمایندگان صدو نود و چهار کشور عضو از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز بکار کرد.