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۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان؛

«سعد حریری» مسئول تشکیل کابینه جدید لبنان شد

«سعد حریری» مسئول تشکیل کابینه جدید لبنان شد

نخست وزیر کنونی لبنان با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان مسئول تشکیل کابینه جدید این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «سعد الحریری» بعد از دست یافتن به حمایت دست کم ۶۹ نماینده از میان ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان به عنوان مسئول تشکیل کابینه جدید این کشور معرفی شد.

امروز رایزنی های پارلمانی برای تعیین مسئول تشکیل کابینه جدید در کاخ بعبدا با حضور مقامات لبنانی از جمله میشل عون رئیس جمهور این کشور آغاز شد.

رسانه ها پیشتر اعلام کرده بودند که پیش بینی میشود الحریری مسئول تشکیل کابینه جدید شود. نجیب میقاتی نخست وزیر سابق لبنان تاکید کرد که شرایط کنونی در کشور می طلبد تا باردیگر سعدی الحریری به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.

روز گذشته نیز نبیه بری برای ششمین بار به عنوان رئیس پارلمان لبنان انتخاب شد.

کد مطلب 4305231

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