گلزار شهدای بندرانزلی گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه گلزار شهدای بندرانزلی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان به مناسبت سوم خرداد سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر گلباران شد.

امام جمعه انزلی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هدایت های امت اسلام برای رسیدن به پناه و رستگاری حقیقی برگرفته از قرآن است و شهدا با تاسی از قرآن راه درست رسیدن به جاودانگی را پیدا کردند.

حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین با اشاره به اینکه فتح خرمشهر از مصادیق پیروزی خون بر شمشیر است، افزود: برخلاف تصور دشمنان نسبت به توانایی نیروهای نظام مقدس اسلامی، با مقاومت و ایثار و از جان گذشتگی همه نیروهای اسلام خرمشهر آزاد شد.

وی تاکید کرد: فتح خرمشهر و فتوحات دیگری که پس از آن برای نیروهای اسلام در عمر ۴۰ ساله انقلاب شکوهمند اسلامی به وجود آمد مهر تایید دیگری بر پیروزی با استقامت و ایستادگی و جانفشانی است.

امام جمعه انزلی با محکوم کردن اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، گفت: امروز زمان اقتدار و عظمت اسلام و نیروهای اسلام است و با توکل به اراده ذات مقدس الهی پیروزی بزرگ مسلمانان که همانا آزادی قدس شریف از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی بوده نزدیک است.