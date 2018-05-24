شاهرخ پارسا در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش ۴۲ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین سال زراعی گذشته ۴۲ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۴۶ درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل ۴۷ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی تاکید کرد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری ۳۰۸ میلی متر گزارش شده است.